Кто главные противники вступления Украины в НАТО — СМИ Сегодня 09:35

Кто главные противники вступления Украины в НАТО — СМИ

США и Германия — главные противники приглашения Украины в НАТО, хотя на этом настаивают страны Восточной Европы и Великобритания.

Об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на источники.

Против выступают и другие западные страны-члены НАТО. Они считают, что нельзя принимать Украину, пока идет война, чтобы не спровоцировать конфликт Альянса с рф из-за оккупированных украинских территорий. Хотя в целом они поддерживают вступление в долгосрочной перспективе.

«Считается», что Франция готова направить Украине официальное приглашение стать союзником НАТО.

Польша, Чехия и страны Балтии считают, что только членство Украины в НАТО убедит россию притормозить вторжение и положить конец войне.

Другие сторонники вступления считают, что это будет дешевле, чем постоянная поставка оружия.

Но США попросили союзников не форсировать эту тему на летнем саммите НАТО в Вашингтоне, чтобы не дать россии возможность говорить о расколе в Альянсе.

Издание пишет, что даже если Украина получит приглашение, то на одобрение всеми странами НАТО «могут уйти годы».

УНІАН По материалам:

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