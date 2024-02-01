Кто главные противники вступления Украины в НАТО — СМИ — Finance.ua
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Кто главные противники вступления Украины в НАТО — СМИ

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Кто главные противники вступления Украины в НАТО — СМИ
Кто главные противники вступления Украины в НАТО — СМИ
США и Германия — главные противники приглашения Украины в НАТО, хотя на этом настаивают страны Восточной Европы и Великобритания.
Об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на источники.
Против выступают и другие западные страны-члены НАТО. Они считают, что нельзя принимать Украину, пока идет война, чтобы не спровоцировать конфликт Альянса с рф из-за оккупированных украинских территорий. Хотя в целом они поддерживают вступление в долгосрочной перспективе.
«Считается», что Франция готова направить Украине официальное приглашение стать союзником НАТО.
Польша, Чехия и страны Балтии считают, что только членство Украины в НАТО убедит россию притормозить вторжение и положить конец войне.
Другие сторонники вступления считают, что это будет дешевле, чем постоянная поставка оружия.
Но США попросили союзников не форсировать эту тему на летнем саммите НАТО в Вашингтоне, чтобы не дать россии возможность говорить о расколе в Альянсе.
Издание пишет, что даже если Украина получит приглашение, то на одобрение всеми странами НАТО «могут уйти годы».
По материалам:
УНІАН
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