Зеленский подписал закон о медобеспечении ВСУ по стандартам НАТО — Finance.ua

Зеленский подписал закон о медобеспечении ВСУ по стандартам НАТО Сегодня 15:30 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон о медобеспечении ВСУ по стандартам НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об организации надлежащего уровня медицинского обеспечения ВСУ.

Об этом идет речь на сайте ВР.

«Проект закона разработан с целью закрепления полномочий Министерства обороны Украины утверждать для сил безопасности и сил обороны протоколы и стандарты предоставления домедицинской и медицинской помощи на догоспитальном уровне на основе (из числа) стандартов НАТО и/или стандартов, утвержденных отдельными государствами — членами НАТО, определять порядок соблюдения указанных стандартов (рекомендаций) и осуществлять надзор за их соблюдением», — объяснили инициаторы проекта.

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Законопроект, в частности, предусматривает, что Министерство обороны на основе стандартов НАТО и/или стандартов, утвержденных отдельными государствами-членами НАТО для сил безопасности и сил обороны, утверждает:

клинические протоколы;

табели материально-технического оснащения;

стандарты оказания домедицинской и медицинской помощи на догоспитальном уровне во время ведения боевых действий и подготовки сил безопасности и сил обороны по назначению;

определяет порядок соблюдения указанных стандартов и осуществляет надзор за этим;

по согласованию с Министерством здравоохранения утверждает перечень и минимальные требования и/или стандарты качества к специализированным медицинским изделиям, применяемым военнослужащими в условиях ведения боевых действий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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