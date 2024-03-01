Зеленский подписал закон о медобеспечении ВСУ по стандартам НАТО — Finance.ua
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Зеленский подписал закон о медобеспечении ВСУ по стандартам НАТО

Казна и Политика
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Зеленский подписал закон о медобеспечении ВСУ по стандартам НАТО
Зеленский подписал закон о медобеспечении ВСУ по стандартам НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об организации надлежащего уровня медицинского обеспечения ВСУ.
Об этом идет речь на сайте ВР.
«Проект закона разработан с целью закрепления полномочий Министерства обороны Украины утверждать для сил безопасности и сил обороны протоколы и стандарты предоставления домедицинской и медицинской помощи на догоспитальном уровне на основе (из числа) стандартов НАТО и/или стандартов, утвержденных отдельными государствами — членами НАТО, определять порядок соблюдения указанных стандартов (рекомендаций) и осуществлять надзор за их соблюдением», — объяснили инициаторы проекта.
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Законопроект, в частности, предусматривает, что Министерство обороны на основе стандартов НАТО и/или стандартов, утвержденных отдельными государствами-членами НАТО для сил безопасности и сил обороны, утверждает:
  • клинические протоколы;
  • табели материально-технического оснащения;
  • стандарты оказания домедицинской и медицинской помощи на догоспитальном уровне во время ведения боевых действий и подготовки сил безопасности и сил обороны по назначению;
  • определяет порядок соблюдения указанных стандартов и осуществляет надзор за этим;
  • по согласованию с Министерством здравоохранения утверждает перечень и минимальные требования и/или стандарты качества к специализированным медицинским изделиям, применяемым военнослужащими в условиях ведения боевых действий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Mind
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