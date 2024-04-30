Президент рассказал, когда Украина вступит в НАТО — Finance.ua

Президент рассказал, когда Украина вступит в НАТО Сегодня 15:00

Президент рассказал, когда Украина вступит в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Украина обретет членство в Организации Североатлантического договора после победы в войне с россией.

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Об этом Зеленский сказал во время совместной встречи с офицерами, проходящими курсы профессионального военного образования по стандартам НАТО, с участием генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга.

«По моему личному мнению, мы будем в НАТО, только когда победим. Я не считаю, что во время войны нас возьмут в НАТО. Это для кого-то риск из членов НАТО, а для кого-то просто скепсис из-за этого. И безусловно, уровень Украины как страны, которая проходит через полномасштабную войну, относительно ее совместимости и уровня военных, никто не будет поднимать вопрос. Безусловно, вы и ваши собратья на фронте — это высокого уровня специалисты в разных направлениях», подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что решение о вступлении Украины в Альянс зависит от единогласного консенсуса всех стран-членов Альянса.

«А большинство — это вопрос политический. А чтобы политически Украину взяли в Альянс — для этого нужна победа», — добавил Зеленский.

Одной из причин войны россии против Украины глава государства называет то, что Украина до этого не приобрела членство в НАТО.

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«Еще много лет назад был также соответствующий скепсис у некоторых членов, и россия очень сильно работала с нашими сегодняшними партнерами, у них был диалог. Она делала все, чтобы Украину не взяли не только в НАТО, но и в Евросоюз не взяли, чтобы Украина просто не развивалась, и чтобы она не была оторвана от влияния российской федерации. Поэтому, чтобы оторваться от этого влияния, нужно защитить свою независимость с результатом победы», — пояснил он.

Справка Finance.ua:

29 апреля в Киеве Столтенберг заявил, что не ожидает на июльском саммите Альянса в Вашингтоне единогласного консенсуса среди всех 32 стран-членов НАТО в вопросе приглашения Украины вступить в Альянс. В то же время он надеется, что НАТО продемонстрирует, что делает Украину более близкой к Альянсу.

УНІАН По материалам:

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