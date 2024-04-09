Минобороны привлекло экспертов НАТО для внутреннего аудита — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минобороны привлекло экспертов НАТО для внутреннего аудита

Казна и Политика
16
Минобороны привлекло экспертов НАТО для внутреннего аудита
Минобороны привлекло экспертов НАТО для внутреннего аудита
Министерство обороны привлекло аудиторов из государств-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) для внутреннего аудита.
Об этом говорится в сообщении Минобороны.
«При Министерстве обороны Украины впервые за время существования ведомства создан новый координационный совещательный орган для Департамента внутреннего аудита — Аудиторский комитет», — говорится в сообщении.
Читайте также
В состав комитета входят сертифицированные внутренние аудиторы из государств-членов НАТО и Украины с многолетним опытом предоставления услуг по внутреннему аудиту.
Аудиторский комитет создается для консультаций и рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением деятельности по внутреннему аудиту, подготовке рекомендаций по совершенствованию его работы в Министерстве обороны, поддержанию высокого доверия общества к Министерству как государственной институции.
Он будет усиливать функцию внутреннего аудита и одновременно будет органом, который будет развивать его функционал.
Читайте также
«Создание Аудиторского комитета — это возможность привлечь для работы в сфере внутреннего аудита признанных иностранных партнеров. Минобороны пригласило в комитет специалистов, имеющих должную экспертизу, репутацию, авторитет, навыки и опыт. Орган будет служить предохранителем от политического вмешательства. Такой шаг говорит о нашей готовности к внедрению самых высоких международных стандартов», — отметил замминистра обороны Юрий Джигирь.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.