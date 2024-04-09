Минобороны привлекло экспертов НАТО для внутреннего аудита — Finance.ua

Минобороны привлекло экспертов НАТО для внутреннего аудита
Министерство обороны привлекло аудиторов из государств-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) для внутреннего аудита.
Об этом говорится в сообщении Минобороны.
«При Министерстве обороны Украины впервые за время существования ведомства создан новый координационный совещательный орган для Департамента внутреннего аудита — Аудиторский комитет», — говорится в сообщении.
В состав комитета входят сертифицированные внутренние аудиторы из государств-членов НАТО и Украины с многолетним опытом предоставления услуг по внутреннему аудиту.
Аудиторский комитет создается для консультаций и рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением деятельности по внутреннему аудиту, подготовке рекомендаций по совершенствованию его работы в Министерстве обороны, поддержанию высокого доверия общества к Министерству как государственной институции.
Он будет усиливать функцию внутреннего аудита и одновременно будет органом, который будет развивать его функционал.
«Создание Аудиторского комитета — это возможность привлечь для работы в сфере внутреннего аудита признанных иностранных партнеров. Минобороны пригласило в комитет специалистов, имеющих должную экспертизу, репутацию, авторитет, навыки и опыт. Орган будет служить предохранителем от политического вмешательства. Такой шаг говорит о нашей готовности к внедрению самых высоких международных стандартов», — отметил замминистра обороны Юрий Джигирь.
Поделиться новостью