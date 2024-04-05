В Минобороны анонсировали введение смарт-мобилизации в Украине — Finance.ua

В Минобороны анонсировали введение смарт-мобилизации в Украине Сегодня 16:01

В Минобороны анонсировали введение смарт-мобилизации в Украине

В Минобороны анонсировали смарт-мобилизацию в Украине. Подать заявку на мобилизацию можно будет в два клика.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в интервью АрмияInform

«Следующий этап — это возможность в два клика подать заявку на мобилизацию: „Я хочу стать оператором дронов“, „Я хочу стать артиллеристом“ и т. д. », — сказала она.

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По словам заместителя главы Минобороны, важен именно рекрутинговый подход, потому что когда человек будет понимать весь свой маршрут в армии и сможет его контролировать путем собственного выбора, то вопрос относительно электронных повесток, самого факта их существования отпадет сам по себе.

«Я считаю, что человек должен иметь возможность мобилизоваться или подписать контракт именно к такому командиру, которому он или она доверяет. Это — целевой рекрутинг. Гражданская аналогия: когда после выпуска из вуза за лучших студентов борются работодатели», — добавила она.

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Черногоренко отметила, что ВСУ сейчас — это самый крупный работодатель в стране и он может бороться за лучших людей из гражданской жизни «и тогда мы станем еще быстрее и технологичнее».

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский подписал закон о снижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет. Кроме того, статус «ограниченно пригодный» к военной службе отменили в Украине. Военнообязанные, имеющие этот статус, должны пройти военно-врачебную комиссию.

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