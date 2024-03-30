Сколько граждан обратились к рекрутинговым платформам — Finance.ua

Сколько граждан обратились к рекрутинговым платформам Сегодня 20:12 — Казна и Политика

Сколько граждан обратились к рекрутинговым платформам

Рекрутинговые компании получили около 130 тыс. откликов на военные вакансии. При этом украинцы проявляют интерес не только к тыловым, но и к боевым специальностям.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

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По ее словам, Минобороны продолжает сотрудничать с сайтами поиска работы.

«ВСУ на сегодняшний день является крупнейшим работодателем в Украине. По состоянию на 25 марта размещено более 10 тысяч вакансий и получено на них более 130 тысяч откликов», — сказала Калмыкова.

Чиновница отметила, что есть вакансии, на которые откликнулись более 50 человек.

«Удивительно часто есть такие упреки, которые идут на, условно, тыловые (должности — Ред.), но это не так. Люди подаются и на должности пулеметчиков, и на должности стрелков, штурмовиков. На самом деле должность штурмовика такова, что если человек имеет предварительную подготовку и готов присоединяться к подразделению, которое славится своими боевыми достижениями, то это хорошая история», — сказала Калмыкова.

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На вопрос ведущей о работе первых четырех центров рекрутинга в Вооруженные силы Украины Калмыкова ответила, что в Минобороны удовлетворены сотрудничеством. По ее словам, около 350 человек обратились в центры, и более 100 из них проходят разные этапы оформления.

«Это хороший показатель, что люди хотят защищать страну и готовы это делать», — отметила замминистра.

Калмыкова поделилась планами по открытию 27 центров рекрутинга в украинскую армию в первом полугодии 2024 года.

Напомним, на период военного положения государство гарантирует военным дополнительные выплаты. Речь идет и о «нашумевших» 30 тысячах гривен, которые в 2023 году отменили для всех военных, находившихся в тылу. Следовательно, в этом году эти деньги получают только некоторые военные.

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