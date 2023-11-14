В ВСУ будут искать кандидатов через рекрутинговые компании — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В ВСУ будут искать кандидатов через рекрутинговые компании

Казна и Политика
39
В ВСУ будут искать кандидатов через рекрутинговые компании
В ВСУ будут искать кандидатов через рекрутинговые компании, Фото: zhzh.com.ua
Министерство обороны Украины начинает проект по рекрутингу в Вооруженные силы Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Соответствующий договор подписали заместитель Министра обороны Наталия Калмыкова и глава организации Lobby X Владислав Грезев. Рекрутеры будут выполнять работу в интересах армии бесплатно.
«Проект позволит человеку выбрать конкретное подразделение на определенной должности, где его гражданский опыт будет наиболее полезным. В ближайшее время в рамках проекта мы планируем подписать следующие соглашения с рекрутинговыми компаниями», — подчеркнула Наталия Калмыкова.

Читайте также: Что делать мобилизованному ФЛП

Грезев отметил, что компания Lobby X имеет большой опыт поиска кадров для Вооруженных Сил Украины.
«Армии нужны люди разных профессий — от гранатометчиков и минометчиков, до программистов и поваров. Сотрудничество с Министерством обороны позволит масштабировать работу, которую мы проводили», — говорит он.
Посмотреть, какие вакансии ищут в ВСУ, можно по ссылке.
Минобороны ведет переговоры с рядом других участников рынка трудоустройства.

Справка Finance.ua:

  • ранее бригада специального назначения «Азов» сообщила, что начнет набор военнослужащих через украинский сайт по трудоустройству;
  • дефицит мужчин ставит под угрозу сохранение объемов производства, поэтому предприятия стали привлекать женщин в сфере металлообработки, переработки агропродукции и мебельной промышленности;
  • Киев подготовил проект бюджета на 2024 год. Столица направит еще 1 млрд грн на помощь армии.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.