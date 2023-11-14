В ВСУ будут искать кандидатов через рекрутинговые компании — Finance.ua

В ВСУ будут искать кандидатов через рекрутинговые компании Сегодня 11:13 — Казна и Политика

В ВСУ будут искать кандидатов через рекрутинговые компании, Фото: zhzh.com.ua

Министерство обороны Украины начинает проект по рекрутингу в Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Соответствующий договор подписали заместитель Министра обороны Наталия Калмыкова и глава организации Lobby X Владислав Грезев. Рекрутеры будут выполнять работу в интересах армии бесплатно.

«Проект позволит человеку выбрать конкретное подразделение на определенной должности, где его гражданский опыт будет наиболее полезным. В ближайшее время в рамках проекта мы планируем подписать следующие соглашения с рекрутинговыми компаниями», — подчеркнула Наталия Калмыкова.

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Грезев отметил, что компания Lobby X имеет большой опыт поиска кадров для Вооруженных Сил Украины.

«Армии нужны люди разных профессий — от гранатометчиков и минометчиков, до программистов и поваров. Сотрудничество с Министерством обороны позволит масштабировать работу, которую мы проводили», — говорит он.

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Минобороны ведет переговоры с рядом других участников рынка трудоустройства.

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