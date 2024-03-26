Военные облигации в «Дії»: сколько денег уже заработали украинцы — Finance.ua

Военные облигации в «Дії»: сколько денег уже заработали украинцы
С октября 2022 года украинцы заработали более 94 млн грн на военных облигациях, которые продаются в приложении «Дія».
Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
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«С октября 2022 года украинцы приобрели более 4 миллионов военных облигаций через „Дію“, чем инвестировали в государство и получили прибыль», — написал Федоров и добавил, что на облигациях, приобретенных через приложение, украинцы получили более 94 млн грн прибыли.
Он напомнил, что купив военные облигации, украинцы занимают временно государству деньги, которые потом работают на армию и экономику.
«Купленные облигации — это амуниция, медикаменты, провизия, зарплаты военным и медикам. Затем средства возвращаются с процентом», — отметил министр.
Напомним, ранее в «Дії» запустили продажу именных военных облигаций, посвященных временно оккупированным украинским городам.
Ставки и даты выплат по облигациям:
- Железный Порт: ставка от 16,25%, дата выплаты — 05.06.2024;
- Аскания-Нова: ставка от 16,50%, дата выплаты — 20.11.2024;
- Джанкой: ставка от 17,96%, дата выплаты — 23.07.2025;
- Керчь: ставка от 18,00%, дата выплаты — 15.10.2025.
Чтобы приобрести облигацию, необходимо:
- зайти в «Дію»;
- на главном экране нажать на Военные облигации;
- выбрать облигацию, партнера и количество;
- подписать и оплатить;
- облигация в течение 3 дней появится в приложении.
Военные облигации в Дії: сколько можно заработать и как приобрести 📱
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