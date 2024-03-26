Военные облигации в «Дії»: сколько денег уже заработали украинцы — Finance.ua

Военные облигации в «Дії»: сколько денег уже заработали украинцы Сегодня 15:16 — Фондовый рынок

Военные облигации в «Дії»: сколько денег уже заработали украинцы

С октября 2022 года украинцы заработали более 94 млн грн на военных облигациях, которые продаются в приложении «Дія».

Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

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«С октября 2022 года украинцы приобрели более 4 миллионов военных облигаций через „Дію“, чем инвестировали в государство и получили прибыль», — написал Федоров и добавил, что на облигациях, приобретенных через приложение, украинцы получили более 94 млн грн прибыли.

Он напомнил, что купив военные облигации, украинцы занимают временно государству деньги, которые потом работают на армию и экономику.

«Купленные облигации — это амуниция, медикаменты, провизия, зарплаты военным и медикам. Затем средства возвращаются с процентом», — отметил министр.

Напомним, ранее в «Дії» запустили продажу именных военных облигаций, посвященных временно оккупированным украинским городам.

Ставки и даты выплат по облигациям:

Железный Порт: ставка от 16,25%, дата выплаты — 05.06.2024;

Аскания-Нова: ставка от 16,50%, дата выплаты — 20.11.2024;

Джанкой: ставка от 17,96%, дата выплаты — 23.07.2025;

Керчь: ставка от 18,00%, дата выплаты — 15.10.2025.

Чтобы приобрести облигацию, необходимо:

зайти в «Дію»;

на главном экране нажать на Военные облигации;

выбрать облигацию, партнера и количество;

подписать и оплатить;

облигация в течение 3 дней появится в приложении.

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