Доходность гривневых облигаций в феврале в 1,5 раза превысила ставку по банковским депозитам — Finance.ua
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Доходность гривневых облигаций в феврале в 1,5 раза превысила ставку по банковским депозитам

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Доходность гривневых облигаций в феврале в 1,5 раза превысила ставку по банковским депозитам
Доходность гривневых облигаций в феврале в 1,5 раза превысила ставку по банковским депозитам
В феврале средневзвешенная доходность гривневых ОВГЗ составила 17,32%, в то время как украинский индекс ставок по депозитам физических лиц составил всего 11,34%. Годовая доходность гривневых государственных облигаций в феврале в 1,53 раза превышала среднюю ставку по банковским депозитам.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
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В феврале 2024 года Министерству финансов Украины удалось привлечь в государственный бюджет 41,5 млрд грн благодаря размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Из них 19,7 млрд грн — в иностранной валюте. 37,8 млрд грн из этой суммы было привлечено за счет выпуска военных ОВГЗ.
Доходность гривневых облигаций в феврале в 1,5 раза превысила ставку по банковским депозитам
В целом, с начала года благодаря размещенным ОВГЗ в госбюджет поступило 74,3 млрд грн, из которых 39 млрд грн — в иностранной валюте. 58,6 млрд грн из этой суммы было привлечено благодаря выпуску военных ОВГЗ.
Привлеченные средства позволили полностью покрыть потребность в средствах для погашения ОВГЗ.
В то же время гривневые ОВГЗ превысили по доходности банковские депозиты. В феврале средневзвешенная доходность гривневых ОВГЗ (не облагается НДФЛ и военным сбором) составила 17,32%, тогда как украинский индекс ставок по депозитам физических лиц (за вычетом налогов) составил всего 11,34%.
Таким образом, годовая доходность гривневых ОВГЗ в феврале в 1,53 раза превышала среднюю ставку по банковским депозитам. А в январе-феврале — в 1,54 раза.
По материалам:
Finance.ua
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