В Нацбанке сообщили, сколько средств удалось получить от продажи ОВГЗ за 2024 год — Finance.ua

В Нацбанке сообщили, сколько средств удалось получить от продажи ОВГЗ за 2024 год Сегодня 20:23 — Казна и Политика

В Нацбанке сообщили, сколько средств удалось получить от продажи ОВГЗ за 2024 год

За два месяца 2024 года правительство привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 34 845,2 млн грн, 477,3 млн долларов и 514,2 млн евро. На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 10 189,4 млн грн, 548,5 млн долларов и 555,5 млн евро.

Об этом идет речь на сайте Национального банка Украины.

«В течение января — февраля 2024 года заимствование Министерства финансов на внутреннем долговом рынке на 20 118,1 млн грн в эквиваленте превышали выплаты по облигациям внутреннего государственного займа, в частности в феврале — на 796,4 млн грн в эквиваленте. Роловер вложений в ОВГЗ (соотношение номинала проданных на аукционах и погашенных в соответствии с условиями их выпуска ценных бумаг) за январь — февраль составляет 118% во всех валютах по текущему официальному курсу», — говорится в сообщении.

Сколько средств привлекли с начала полномасштабного вторжения

В целом правительством было привлечено с начала большой войны до 29 февраля 2024 года на первичных аукционах 589 020,9 млн грн, 6 094,6 млн долларов и 2 227,3 млн евро, а на погашение по ОВГЗ направлено 439 561,3 млн грн, 6 684,2 млн долларов и 1 806,1 млн евро.

В частности, Нацбанк разрешил банкам покрывать до 50% общего объема обязательных резервов за счет бенчмарк-ОВГЗ из определенного НБУ перечня и постепенно расширял соответствующий перечень.

Также Нацбанк разрешил нерезидентам переводить за границу средства, полученные от уплаты процентов по ОВГЗ после 1 апреля 2023 года, при условии соблюдения ими минимального непрерывного срока владения ОВГЗ до момента получения процентов.

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«Со своей стороны правительство предлагает ставки по ОВГЗ на рыночном уровне. В феврале 2024 года максимальная доходность ОВГЗ, размещавшихся на аукционах, составляла в гривне 18,50% годовых, в долларах США — 4,66% годовых, в евро — 3,25% годовых», — добавили в Нацбанке.

Напомним, в феврале 2023 года чистая продажа валюты Нацбанком составила 1,509 млрд долларов, что на 40% меньше январского объема чистой продажи (2,533 млрд долларов).

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