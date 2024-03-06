НБУ рассказал, как украинцы зарабатывали «карточным туризмом» в начале войны — Finance.ua

НБУ рассказал, как украинцы зарабатывали «карточным туризмом» в начале войны Сегодня 09:33 — Валюта

НБУ рассказал, как украинцы зарабатывали «карточным туризмом» в начале войны

Неприятным сюрпризом для Национального банка, да и, вероятно, для большинства украинцев стали многочисленные случаи валютных спекуляций в первые месяцы войны на фоне возможностей, возникших из-за значительной разницы официального и наличного курсов гривны. Речь идет о так называемом «карточном туризме».

Как работала «схема»

Схема работала так: за рубежом с карт украинских банков снимались большие суммы наличной валюты после их конвертации из гривны по официальному курсу. После этого валюта завозилась в Украину и продавалась по наличному курсу, значительно превышавшему официальный. За счет курсовой разницы зарабатывались колоссальные деньги фактически «из воздуха».

По данным Национального банка, наибольшие объемы наличных денег снимались в Польше и других странах, имеющих общую границу с Украиной — Словакии и Румынии.

После коррекции официального курса гривны НБУ в июле 2022 года масштабы такого явления снизились, отмечают в центробанке.

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«Меры НБУ, направленные на повышение привлекательности гривневых активов, калибровку валютных ограничений и введение специальных депозитных продуктов способствовали сужению спреда между официальным и наличным курсом. К тому же в марте 2023 года НБУ усилил эффективность мер финансового мониторинга и валютного надзора. В результате объемы снятия с марта 2023 значительно сократились, прежде всего в пограничных странах — Польше, Словакии, Румынии», — констатируют в НБУ.

Напомним, статистика Национального банка позволяет отследить, как изменились объемы и структура расходов украинцев за рубежом с начала полномасштабной войны.

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Так, начиная с апреля 2023 года, общий уровень ежемесячных расходов украинцев за границей стабильно держится на уровне чуть выше 1,3 млрд долларов. В частности, ежемесячные расходы украинцев на личные цели превышают 1 млрд долларов.

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