Что будет с гривной: прогноз курса валют до конца 2024 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что будет с гривной: прогноз курса валют до конца 2024 года

Валюта
219
Что будет с гривной: прогноз курса валют до конца 2024 года
Что будет с гривной: прогноз курса валют до конца 2024 года
В Украине курс американской валюты к концу 2024 года может достичь 41 грн/$. Однако такой уровень девальвации гривны будет возможен исключительно при пессимистическом прогнозе правительства.
Об этом рассказал экономический эксперт Денис Безлюдько для «Мы-Украина».
По его словам, хоть Кабинет Министров и заложил негативный прогноз, к концу года показатель будет лучше.

Читайте также: Как перевести деньги из Польши в Украину в 2024 году

«В Кабмине ожидают около 41 грн на конец года. Но они всегда ошибаются в худшую сторону — у них работа быть пессимистами и готовиться к худшим сценариям. Как правило, показатели на конец года лучше. Среднегодовой курс где-то на гривну отличается от прошлогоднего», — подчеркнул эксперт.
Он прогнозирует, что среднегодовой курс американской валюты будет значительно ниже. Так, если в 2023 году официальный курс составлял 36,3 грн, то в 2024-м — на уровне 37,5 грн.
Источник: НБУ
Источник: НБУ
По всей вероятности, до конца года курс доллара может повыситься до 40 грн, однако он может откатиться и в противоположную сторону. Есть факторы, способные помочь в укреплении гривны. В качестве примера — возврат валютной выручки, за которую взялся Национальный банк, добавил Денис Безлюдько.
Источник: Минфин
Источник: Минфин
Напомним, население Украины в феврале 2024 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,394 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,219 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 824,5 млрд долларов.
Finance.ua запускает бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события. Получайте каждый понедельник самые важные обновления за неделю в мире валют, эксклюзивные финансовые советы и прогнозы по курсам на предстоящую неделю непосредственно на ваш почтовый ящик!
По материалам:
Апостроф
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.