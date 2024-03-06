Что будет с гривной: прогноз курса валют до конца 2024 года — Finance.ua

Что будет с гривной: прогноз курса валют до конца 2024 года Сегодня 08:01 — Валюта

Что будет с гривной: прогноз курса валют до конца 2024 года

В Украине курс американской валюты к концу 2024 года может достичь 41 грн/$. Однако такой уровень девальвации гривны будет возможен исключительно при пессимистическом прогнозе правительства.

Об этом рассказал экономический эксперт Денис Безлюдько для «Мы-Украина».

По его словам, хоть Кабинет Министров и заложил негативный прогноз, к концу года показатель будет лучше.

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«В Кабмине ожидают около 41 грн на конец года. Но они всегда ошибаются в худшую сторону — у них работа быть пессимистами и готовиться к худшим сценариям. Как правило, показатели на конец года лучше. Среднегодовой курс где-то на гривну отличается от прошлогоднего», — подчеркнул эксперт.

Он прогнозирует, что среднегодовой курс американской валюты будет значительно ниже. Так, если в 2023 году официальный курс составлял 36,3 грн, то в 2024-м — на уровне 37,5 грн.

Источник: НБУ

40 грн, однако он может откатиться и в противоположную сторону. Есть факторы, способные помочь в укреплении гривны. В качестве примера — возврат валютной выручки, за которую взялся Национальный банк, добавил Денис Безлюдько. По всей вероятности, до конца года курс доллара может повыситься до, однако он может откатиться и в противоположную сторону. Есть факторы, способные помочь в укреплении гривны. В качестве примера — возврат валютной выручки, за которую взялся Национальный банк, добавил Денис Безлюдько.

Источник: Минфин

Напомним, население Украины в феврале 2024 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,394 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,219 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 824,5 млрд долларов.

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Апостроф По материалам:

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