Українці за останній місяць на чверть скоротили купівлю доларів у банках — Finance.ua

Українці за останній місяць на чверть скоротили купівлю доларів у банках Сьогодні 10:05 — Валюта

Українці за останній місяць на чверть скоротили купівлю доларів у банках

Населення України в лютому 2024 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,394 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,219 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 824,5 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.

Обсяг купівлі впав у порівнянні з січнем на 25,3%, коли українці купили рекордний за 11 років обсяг валюти (1,103 млрд доларів).

Курс долара на готівковому ринку майже повністю залежить від курсу міжбанківського валютного ринку. У середині січня курс на міжбанку різко зріс, а офіційний курс оновив історичний максимум — 38,62 грн/долар. Наприкінці місяця курс почав знижуватися. У результаті протягом лютого на готівковому ринку зріс із 38,25 до 38,65 грн/долар (продаж).

Офіційний курс НБУ за місяць знизився на 11 копійок — з 37,98 до 37,87 грн/долар.

Зазначимо, обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у січні 2024 року, становив 1,864 млрд доларів. Це максимальний обсяг із лютого 2014 року. Згідно зі статистикою центробанку, за 2023 рік банки ввезли 9,463 млрд доларів.

Довідка Finance.ua:

як прогнозує кандидат економічних наук і незалежний експерт Олександр Хмелевський, українці зможуть відчути здорожчання валюти вже до початку другої половини 2024 року;

українська нацвалюта залишається досить недооціненою щодо долара. Так, у оновленому Індексі Біг-Маку гривня посіла восьме місце з кінця у списку недооцінених валют світу.

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