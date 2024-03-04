НБУ определил список важных объектов платежной инфраструктуры в Украине (инфографика) — Finance.ua
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НБУ определил список важных объектов платежной инфраструктуры в Украине (инфографика)

Фондовый рынок
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НБУ определил список важных объектов платежной инфраструктуры в Украине (инфографика)
НБУ определил список важных объектов платежной инфраструктуры в Украине (инфографика)
Как сообщили в Нацбанке, НБУ в рамках реализации функции оверсайта по результатам мониторинга деятельности в 2023 году определил список важных объектов платежной инфраструктуры в Украине.
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Единой системно важной платежной системой, как и в предыдущие годы, стала Система электронных платежей Национального банка Украины.
НБУ определил список важных объектов платежной инфраструктуры в Украине (инфографика)
Две платежные системы — «PrivatMoney» и «MONEYCOM» — являются новыми в перечне по сравнению с 2022 годом.
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Кроме того, по итогам деятельности в 2023 году определены важные участники системно-важных и важных платежных систем:
  • АО КБ «ПриватБанк» (СЭП НБУ, «MasterCard», «Visa»);
  • АО «ПУМБ» («PrivatMoney»);
  • ООО «ФК «КОНТРАКТОВЫЙ ДОМ» («Финансовый мир»).
Также по результатам 2023 года определены три важных технологических оператора платежных услуг: ООО «ЭЙСИ ДИСИ ПРОЦЕССИНГ», ЧАО «Украинский процессинговый центр» и ООО «ТАС ЛИНК».
Распределение объектов платежной инфраструктуры по категориям важности осуществляется регулятором в соответствии с международной практикой для повышения их надежности и эффективности, а также приведения их деятельности в соответствие с международными стандартами оверсайта.
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Так, к объектам платежной инфраструктуры, отнесенным к категориям важности, Национальный банк устанавливает усиленные требования по управлению и организации деятельности, доступу и участию в платежной системе, системе управления рисками, окончательности расчетов, обеспечению киберустойчивости и управлению непрерывностью деятельности.

Справка Finance.ua:

  • распределение объектов платежной инфраструктуры по категориям важности Национальный банк ежегодно осуществляет по итогам их деятельности в течение предыдущего года;
  • критериями определения важности объектов платежной инфраструктуры, установленными в постановлении Правления Национального банка Украины от 24.08.2022 № 187, являются объемы операций и виды предоставляемых ими услуг.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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