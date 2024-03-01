В НБУ рассказали о следующих шагах по валютной либерализации — Finance.ua

В НБУ рассказали о следующих шагах по валютной либерализации Сегодня 10:00 — Валюта

В НБУ рассказали о следующих шагах по валютной либерализации

Сочетание политики НБУ вместе с благоприятными факторами позволило снизить инфляцию в 2023 году до 5% с почти 27% в 2022 году.

Об этом рассказал заместитель Председателя НБУ Сергей Николайчук во время панели, посвященной Украине, на конференции JP Morgan для стран с развивающимися рынками.

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«Мы смогли перейти к постепенному смягчению нашей политики, согласно Стратегии смягчения валютных ограничений, переходу к большей гибкости обменного курса и возвращению к инфляционному таргетированию», — сказал Сергей Николайчук.

Он отметил, что, несмотря на существенное снижение учетной ставки в прошлом году, гривневые инструменты для сбережений (депозиты и ОВГЗ) остаются привлекательными. Этому способствуют как еще относительно жесткие монетарные условия (учетная ставка превышает уровень инфляционных ожиданий), так и сохранение стимулов для банков предлагать вкладчикам достаточно высокие ставки по гривневым депозитам.

Планы на 2024 год

В этом году ожидается определенное ускорение инфляции — до 8,6%. Учитывая это, а также высокие риски, базовый прогноз НБУ предусматривает, что центробанк сможет незначительно снизить учетную ставку (до 14%) только во второй половине года. В то же время Национальный банк будет адаптировать монетарную политику, если изменится баланс рисков для инфляции и стабильности обменного курса.

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Последнее имеет решающее значение для того, чтобы предотвратить переток имеющейся у украинцев гривны на валютный рынок и сохранить международные резервы. Поэтому Национальный банк сохраняет жесткие монетарные условия и уделяет внимание привлекательности гривневых активов с целью сохранения курсовой устойчивости. Такой подход будет способствовать дальнейшему смягчению валютных ограничений, что важно, в частности, для послевоенного восстановления.

Валютная либерализация

Следующие шаги Национального банка по валютной либерализации по-прежнему будут направлены на стимулирование притока капитала в страну. В то же время НБУ будет четко следовать обнародованной стратегии, утверждение которой было одним из маяков по программе с МВФ.

Чтобы сохранить курсовую устойчивость, перед каждым шагом центробанк будет анализировать ситуацию на финансовом рынке и потенциальное влияние от смягчения ограничений.

Курс

Сергей Николайчук рассказал, что ситуация на валютном рынке устойчивая и контролируемая. Обменный курс колеблется в обе стороны, что и предусматривает режим управляемой гибкости. Свидетельством нормализации ситуации является сокращение разрыва между официальным и наличным курсами.

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