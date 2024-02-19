НБУ продал максимум валюты за месяц — Finance.ua

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НБУ продал максимум валюты за месяц

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НБУ продал максимум валюты за месяц
НБУ продал максимум валюты за месяц
За прошедшую неделю Национальный банк Украины впервые за более чем месяц увеличил продажу валюты на межбанке.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 19 февраля.
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Так, за пять рабочих дней НБУ продал 322,6 млн долларов. Это максимальный объем с начала года, когда регулятор за неделю 1−5 января продал почти 790 млн долларов.
В целом с начала 2024 года Нацбанк продал на межбанке 3,2 млрд долларов, а приобрел — всего 17 млн ​​долларов.
На прошлой неделе курс доллара на межбанке вырос примерно на 50 копеек и впервые за месяц превысил 38 грн/доллар. В свою очередь, официальный курс вырос с 37,62 до 37,97 грн/доллар.
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На наличном рынке американская валюта сначала выросла с 38,05 до 38,40 грн/доллар, но в конце недели вернулась к уровню 38,10 грн/доллар.
Напомним, НБУ анонсировал эксперимент по электронной гривне. В его пределах все желающие протестовать е-гривны смогут обменять на нее свои наличные и безналичные деньги.

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По материалам:
Корреспондент.net
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