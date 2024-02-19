НБУ продал максимум валюты за месяц — Finance.ua

НБУ продал максимум валюты за месяц Сегодня 11:45 — Валюта

НБУ продал максимум валюты за месяц

За прошедшую неделю Национальный банк Украины впервые за более чем месяц увеличил продажу валюты на межбанке.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 19 февраля.

Так, за пять рабочих дней НБУ продал 322,6 млн долларов. Это максимальный объем с начала года, когда регулятор за неделю 1−5 января продал почти 790 млн долларов.

В целом с начала 2024 года Нацбанк продал на межбанке 3,2 млрд долларов, а приобрел — всего 17 млн ​​долларов.

На прошлой неделе курс доллара на межбанке вырос примерно на 50 копеек и впервые за месяц превысил 38 грн/доллар. В свою очередь, официальный курс вырос с 37,62 до 37,97 грн/доллар.

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На наличном рынке американская валюта сначала выросла с 38,05 до 38,40 грн/доллар, но в конце недели вернулась к уровню 38,10 грн/доллар.

Напомним, НБУ анонсировал эксперимент по электронной гривне. В его пределах все желающие протестовать е-гривны смогут обменять на нее свои наличные и безналичные деньги.

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