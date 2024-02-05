В НБУ объяснили падение курса доллара — Finance.ua

В НБУ объяснили падение курса доллара Сегодня 12:02 — Валюта

В НБУ объяснили падение курса доллара

Ситуация на валютном рынке в январе постепенно улучшалась на фоне затухания эффектов от значительных бюджетных расходов в конце года.

Об этом рассказал заместитель главы Национального банка Украины Юрий Гелетий на встрече Правления НБУ с руководителями 30 крупнейших банков, передает пресс-служба регулятора.

По его словам, обменный курс отреагировал на улучшение баланса спроса и предложения — с начала года он укрепился на 1,2%.

«Если в первой половине января ежедневный объем интервенций, хоть и несколько снизился по сравнению с декабрьскими значениями, но оставался значительным — на уровне $150 млн, то во второй половине месяца он снизился до $80 млн», — заявил Гелетий.

Он подчеркнул, что имеющийся объем международных резервов позволяет НБУ и в дальнейшем обеспечивать курсовую устойчивость.

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В свою очередь, заместитель главы НБУ Сергей Николайчук акцентировал внимание на изменении риторики в коммуникациях о монетарной политике.

«В январе НБУ усилил фокус направленности своих монетарных мер на приведение инфляции к целевому диапазону на приемлемом горизонте политики», — заявил Николайчук.

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Он добавил, что регулятор все еще далек от классического режима инфляционного таргетирования, но шаг за шагом возвращает элементы нормальности, уменьшая тем самым неопределенность.

«Курсовая устойчивость будет оставаться важным элементом достижения ценовой стабильности, однако, благодаря успешному переходу к управляемой гибкости курса, мы можем постепенно возвращать фокус монетарной политики на инфляционную цель», — отметил он.

Справка Finance.ua:

по данным НБУ, украинцы в январе 2024 года продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,282 млрд долларов (в эквиваленте) и купили на 2,386 млрд долларов;

как прогнозирует кандидат экономических наук и независимый эксперт Александр Хмелевский, украинцы смогут ощутить удорожание валюты уже к началу второй половины 2024 года;

украинская нацвалюта остается достаточно недооцененной по отношению к доллару. Так, в обновленном Индексе Биг-Мака гривна заняла восьмое место с конца в списке недооцененных валют мира.



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