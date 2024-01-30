Курсовые угрозы для гривны могут усилиться — Finance.ua

Курсовые угрозы для гривны могут усилиться Сегодня 14:02 — Валюта

Курсовые угрозы для гривны могут усилиться

Политика управляемой гибкости официального курса гривны фактически держится на предположении, что международная финансовая поддержка Украины будет сохраняться и далее.

Об этом рассказали эксперты во время круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».

«Имея $40 млрд валютных резервов, это дает определенную уверенность, что даже при серьезных задержках Национальный банк будет держать ситуацию под контролем. Но если на среднесрочную перспективу ситуация меняется, то во второе полугодие у нас, возможно, будут более серьезные вызовы (для курса. — Ред.)», — заявил исполнительный директор «CASE Украина» Дмитрий Боярчук.

Зампред правления по вопросам корпоративного бизнеса Коминбанка Сергей Хорьков подтверждает, что курсовая динамика зависит от международных доноров, а банки приспособились к новым обстоятельствам. «Финансовая система и экономика Украины очень адаптивны. Вполне понятна политика НБУ, банки адаптировались, готовы работать, и это не вызывает никаких проблем», — уверяет он.

«Переход к управляемо гибкому курсу был необходим. Это сейчас то, что нужно валютному рынку», — говорит директор по рынкам капитала Сенс Банка Татьяна Попович.

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Нацбанк объяснил, чем был вызван девальвационный всплеск в декабре. «На первых этапах (управляемой гибкости. — Ред.) колебания были более ограничены и курс преимущественно укреплялся до середины ноября. Но это было в ситуации, когда спрос был низким. Дальше у нас сезонность вернулась на рынок», — заявил директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский.

Б"юджетные расходы и завершение бизнес-сезона стали наибольшими факторами влияния. «Сезонно прошли значительные бюджетные расходы, которые в итоге частично оказываются на валютном рынке. И у нас было достаточно существенное ускорение импорта в декабре. В таких условиях НБУ должен реагировать как увеличением объемов интервенций, так и должно происходить определенное изменение курсовой динамики. И мы в итоге имели в декабре девальвацию, — объяснил Владимир Лепушинский. — Однако когда сезонный фактор в начале января стал иссякать, объем чистого спроса на валютном рынке существенно снизился. Мы снова получили определенное укрепление гривны».

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Дмитрий Боярчук называет эти факторы. «В начале года было достаточно волатильно. Частично из-за расходов бюджета, частично из-за новостей, что новый мобилизационный закон предусматривает доступ к счетам потенциально мобилизованных. Создали нервозность, — объяснил эксперт. — Некая волатильность будет. Но если НБУ будет ослаблять гривну где-то в среднем на 1% в месяц, то ситуация будет оставаться относительно контролируемой».

Из-за угрозы срыва внешнего финансирования традиционной весенней ревальвации может не быть. «Если бы у нас не было риска неопределенности по внешней поддержке, можно было бы говорить о том, что с конца января по май у нас период сезонной силы гривны. Но есть опасения по поводу внешней поддержки, и это сдерживает тех, кто держит валюту», — отметил исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

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По словам Владимира Лепушинского, НБУ будет поддерживать курсовую устойчивость в целях достижения инфляционной цели. «Инфляция будет в первую половину года близка к цели НБУ — 5%. Во второй половине она ускорится выше 8%. Однако потом вернется к 5,8%», — отметил он. Ускорение инфляции произойдет в случае подорожания зерновых, овощей и фруктов, если урожаи будут меньше.

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Фінансовий клуб По материалам:

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