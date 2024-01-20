Валютный рынок вернулся к сезонным колебаниям — Фурман Сегодня 10:10 — Валюта

Валютный рынок вернулся к сезонным колебаниям — Фурман

Валютный рынок вернулся к сезонным колебаниям, которые были до войны, когда зимой гривна частично ослаблялась, а весной, летом и в начале осени укреплялась.

Об этом рассказал Василий Фурман, доктор экономических наук, заместитель председателя Совета НБУ в эфире Украинского радио.

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«В начале октября Нацбанк перешел к новой валютно-курсовой политике — гибкому курсообразованию. Мы заявили о том, что у нас больше не будет фиксированного курса, а также, что гривна может колебаться в ту или иную сторону. И сейчас мы это наблюдаем», — говорит Фурман.

Он добавил, что до конца ноября гривна укреплялась, декабрь и первые дни января ослаблялась, а сейчас гривна стабилизировалась.

«На ослабление влияли значительные бюджетные расходы конца прошлого года, люди получали зарплаты и на часть средств покупали доллар. Второй фактор — это негативный фон в конце прошлого года, связанный с внешним финансированием нашего государства», — объясняет заместитель председателя Совета НБУ.

Еще один фактор, по его словам, незначительный дефицит наличного доллара в связи с праздничным периодом в США.

«Сейчас этого дефицита нет. Упомянутые факторы были временными, и сейчас ситуация на валютном рынке стабильна и контролируется», — подытожил он.

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Українське радіо По материалам:

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