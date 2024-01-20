Валютный рынок вернулся к сезонным колебаниям — Фурман — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Валютный рынок вернулся к сезонным колебаниям — Фурман

Валюта
34
Валютный рынок вернулся к сезонным колебаниям — Фурман
Валютный рынок вернулся к сезонным колебаниям — Фурман
Валютный рынок вернулся к сезонным колебаниям, которые были до войны, когда зимой гривна частично ослаблялась, а весной, летом и в начале осени укреплялась.
Об этом рассказал Василий Фурман, доктор экономических наук, заместитель председателя Совета НБУ в эфире Украинского радио.
Читайте также
«В начале октября Нацбанк перешел к новой валютно-курсовой политике — гибкому курсообразованию. Мы заявили о том, что у нас больше не будет фиксированного курса, а также, что гривна может колебаться в ту или иную сторону. И сейчас мы это наблюдаем», — говорит Фурман.
Он добавил, что до конца ноября гривна укреплялась, декабрь и первые дни января ослаблялась, а сейчас гривна стабилизировалась.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💵

«На ослабление влияли значительные бюджетные расходы конца прошлого года, люди получали зарплаты и на часть средств покупали доллар. Второй фактор — это негативный фон в конце прошлого года, связанный с внешним финансированием нашего государства», — объясняет заместитель председателя Совета НБУ.
Еще один фактор, по его словам, незначительный дефицит наличного доллара в связи с праздничным периодом в США.
«Сейчас этого дефицита нет. Упомянутые факторы были временными, и сейчас ситуация на валютном рынке стабильна и контролируется», — подытожил он.
Finance.ua запускает бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события. Получайте каждый понедельник важнейшие обновления за неделю в мире валют, эксклюзивные финансовые советы и прогнозы по курсам на предстоящую неделю непосредственно на ваш почтовый ящик!
По материалам:
Українське радіо
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.