Что будет с курсом валют на следующей неделе: прогноз банкира — Finance.ua

Что будет с курсом валют на следующей неделе: прогноз банкира Сегодня 15:45 — Валюта

Что будет с курсом валют на следующей неделе: прогноз банкира

В течение следующей недели ситуация на валютном рынке будет оставаться достаточно прогнозируемой: регулятор будет мягко действовать на межбанке, при необходимости увеличивая или уменьшая объемы валютных интервенций.

Об этом рассказал начальник департамента казначейства «Глобус Банка» Тарас Лесовой.

«В то же время главная тактическая цель останется неизменной — достижение баланса между спросом и предложением с постепенным уменьшением разницы между межбанковским и наличным курсами. При этом рынок будет находиться в состоянии ежедневных разновекторных, но несущественных изменений (ожидается, что текущие курсовые колебания на межбанке не превысят 0,1−0,2 грн, а на наличном рынке — до 0,5 грн)», — сказал он.

По словам эксперта, кроме того, как и за последние 2 месяца, курсообразование на наличном рынке будет происходить на основе курсов межбанка с добавлением комиссии — заработка финучреждений (ожидается, что в течение недели разница между курсами межбанка и наличного рынка не превысит 0,5−1 грн).

Вполне возможно, заметил Лесовой, что на наличном рынке после нескольких бурных недель значительно сократится разница между курсами покупки и продажи — до 0,6 грн (в конце декабря в обменных пунктах разница между покупкой и продажей составляла более 1−1,5 грн).

Что касается коридоров курсовых колебаний, то по всем признакам на межбанке он будет в пределах 37,5−39 грн/$ и 40,5−42,5 грн/€, а на наличном рынке — 38−40 грн/$ и 40−43 грн/€, прогнозирует банкир.

«Таким образом, можно говорить о том, что на данный момент отсутствуют обстоятельства, которые могли радикально изменить ситуацию на валютном рынке. Несмотря на ожидаемые частые изменения курсов, они не будут нести угрозы для рынка. На межбанке будет действовать режим „управляемой гибкости“, следовательно межбанковские курсы прямо будут влиять на наличный рынок, на котором курсы не смогут значительно „оторваться“, жить отдельно от межбанка», — резюмировал Лесовой.

УНІАН По материалам:

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