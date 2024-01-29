Глава НБУ сделал заявление относительно курса доллара к гривне — Finance.ua

Глава НБУ сделал заявление относительно курса доллара к гривне Сегодня 16:01 — Валюта

Глава НБУ сделал заявление относительно курса доллара к гривне

После перехода Национального банка в режим «управляемой гибкости» с начала октября 2023 года курс доллара по отношению к гривне колеблется в обе стороны в зависимости от ситуации на рынке. В то же время НБУ контролирует этот процесс.

Об этом сказал глава НБУ Андрей Пышный в интервью каналу Последний Капиталист.

«Курсовая устойчивость как приоритет остается. А вот спрос и предложение — именно они должны определять и объемы, и глубину, и курсовую ситуацию. И мы в течение четырех месяцев гибкого курсообразования обеспечиваем это достаточно четко: курсовая устойчивость и соответственно — тенденция», — сказал он.

По его словам, НБУ задекларировал позицию о том, что курс должен ходить в обе стороны.

«Мы за период курсовой гибкости почувствовали и девальвационный тренд. Но обратите внимание: к нам вернулось чувство сезонности. Сезонность влияет на курсовые настроения», — сказал Пышный.

Как отметил глава НБУ, переход от ревальвации к девальвации произошел «без всякой паники, с полным пониманием ситуации, и сейчас видим, что курс действительно колеблется в обе стороны».

«Произошло действительно вот это дыхание. Мы отпустили этот турникет, но при этом держим полностью контроль над всеми показателями жизнедеятельности этого экономического организма», — добавил Пышный.

Справка Finance.ua:

Ранее директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский заявил, что ситуация на валютном рынке Украины после перехода от фиксированного курса к управляемой гибкости остается устойчивой. На это главным образом влияют два фактора;

замглавы НБУ Юрий Гелетий заявлял, что валютный рынок приспособился к режиму управляемой гибкости курса, который Национальный банк ввел с начала октября. В ноябре произошло определенное улучшение ситуации по сравнению с сентябрем, то есть к моменту изменения курсового режима;



доктор экономических наук, заместитель председателя Совета НБУ Василий Фурман сообщал, что валютный рынок вернулся к сезонным колебаниям, которые были до большой войны, когда зимой гривна частично ослаблялась, а весной, летом и в начале осени укреплялась.



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