Глава НБУ сделал заявление относительно курса доллара к гривне — Finance.ua
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Глава НБУ сделал заявление относительно курса доллара к гривне

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Глава НБУ сделал заявление относительно курса доллара к гривне
Глава НБУ сделал заявление относительно курса доллара к гривне
После перехода Национального банка в режим «управляемой гибкости» с начала октября 2023 года курс доллара по отношению к гривне колеблется в обе стороны в зависимости от ситуации на рынке. В то же время НБУ контролирует этот процесс.
Об этом сказал глава НБУ Андрей Пышный в интервью каналу Последний Капиталист.
«Курсовая устойчивость как приоритет остается. А вот спрос и предложение — именно они должны определять и объемы, и глубину, и курсовую ситуацию. И мы в течение четырех месяцев гибкого курсообразования обеспечиваем это достаточно четко: курсовая устойчивость и соответственно — тенденция», — сказал он.

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По его словам, НБУ задекларировал позицию о том, что курс должен ходить в обе стороны.
«Мы за период курсовой гибкости почувствовали и девальвационный тренд. Но обратите внимание: к нам вернулось чувство сезонности. Сезонность влияет на курсовые настроения», — сказал Пышный.

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Как отметил глава НБУ, переход от ревальвации к девальвации произошел «без всякой паники, с полным пониманием ситуации, и сейчас видим, что курс действительно колеблется в обе стороны».
«Произошло действительно вот это дыхание. Мы отпустили этот турникет, но при этом держим полностью контроль над всеми показателями жизнедеятельности этого экономического организма», — добавил Пышный.

Справка Finance.ua:

  • Ранее директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский заявил, что ситуация на валютном рынке Украины после перехода от фиксированного курса к управляемой гибкости остается устойчивой. На это главным образом влияют два фактора;
  • замглавы НБУ Юрий Гелетий заявлял, что валютный рынок приспособился к режиму управляемой гибкости курса, который Национальный банк ввел с начала октября. В ноябре произошло определенное улучшение ситуации по сравнению с сентябрем, то есть к моменту изменения курсового режима;
  • доктор экономических наук, заместитель председателя Совета НБУ Василий Фурман сообщал, что валютный рынок вернулся к сезонным колебаниям, которые были до большой войны, когда зимой гривна частично ослаблялась, а весной, летом и в начале осени укреплялась.
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По материалам:
РБК-Україна
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