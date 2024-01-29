НБУ анонсировал второй этап валютной либерализации — Finance.ua

НБУ анонсировал второй этап валютной либерализации Сегодня 10:06 — Валюта

НБУ анонсировал второй этап валютной либерализации

Национальный банк Украины работает над вторым этапом валютной либерализации.

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

«У нас впереди второй этап валютной либерализации, смягчение валютных ограничений, предусматривающий определенные послабления по торговому финансированию. Который предусматривает, в том числе, и возможность уплаты процентов по обязательствам украинских эмитентов», — сказал он.

В то же время смягчение ограничений не предусматривает возвращение основной суммы и тела соответствующих обязательств. Пышный говорит, что это произойдет на следующем этапе валютной либерализации.

Он добавил, что базовая цель валютных ограничений состоит в том, что в Украину должны прийти новые деньги.

Напомним, Национальный банк Украины может разрешить репатриацию «новых» дивидендов в рамках смягчения валютных ограничений.

Справка Finance.ua:

Как сообщалось ранее, Нацбанк предпримет дальнейшие шаги для отмены ограничений на валютном рынке, если ситуация с курсом доллара к гривне и ценами будет стабильной. На решение также повлияет сохранение международной помощи;

Председатель Ассоциации украинских банков Андрей Дубас сообщил, что в 2023 году произошло укрепление гривны, поскольку курсом валют фактически управляет рынок.

Вечером 28 августа на сайте Национального банка Украины появилось сообщение о том, что НБУ «смягчил ограничения продажи безналичной иностранной валюты гражданам для минимизации множественности обменных курсов». Подробно об этом читайте в нашей статье по ссылке ниже.

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