Нацбанк будет смягчать валютные ограничения, — глава НБУ — Finance.ua
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Нацбанк будет смягчать валютные ограничения, — глава НБУ

Валюта
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Нацбанк будет смягчать валютные ограничения, — глава НБУ
Нацбанк будет смягчать валютные ограничения, — глава НБУ
В Украине действуют валютные ограничения как для физических лиц, так и для бизнеса. Глава правления НБУ Андрей Пышный рассказал о предпосылках валютных послаблений в 2024 году.
МВФ ожидает, что Нацбанк разработает стратегию валютной либерализации и курсовой гибкости и согласует ее с фондом, и такая стратегия уже разработана Нацбанком. Об этом на конференции Европейской Бизнес Ассоциации Global Outlook 14 февраля рассказал глава правления НБУ Андрей Пышный.
«Мы находимся в условиях неопределенности, поэтому мы не можем закладывать прогноз валютной либерализации с конкретными датами, мы работаем над созданием системных предпосылок, которые позволят реализовать три этапа валютной либерализации. Перейдя на гибкий курс, мы убрали множественность курсов, сейчас есть два курса, и спрэд между ними сократился до почти 2%», — отметил Пышный.
По его словам, второй этап валютной либерализации — это ослабление торгового финансирования и обслуживания старых долгов бизнеса.
«Мы хотим создать предпосылки, которые облегчат условия работы для каждого предприятия, но мы против индивидуальных решений. Должны действовать с учетом ограниченности ресурсов, а это международная помощь и экспортная выручка. Экспортная выручка, которая не возвращается в страну, за время войны вдвое возросла, и это проблема, о которой надо говорить. Мы бегаем по схемам фиктивного импорта, которые обескровливают золотовалютные резервы. Мы понимаем, насколько важно дать бизнесу больше кислорода. Мы хотим двигаться по стратегии либерализации, и мы будем по ней двигаться», — отметил глава правления НБУ.

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По его словам, переход к гибкому курсу в условиях войны — мегасложный, но нужный проект, чтобы экономика абсорбировала и внутренние, и внешние влияния.
«Мы восстановим курс на либерализацию, когда риски будут управляемыми», — отметил Андрей Пышный.
По материалам:
Фокус
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