НБУ уточнил ряд валютных ограничений: что изменится с сегодняшнего дня — Finance.ua

НБУ уточнил ряд валютных ограничений: что изменится с сегодняшнего дня Сегодня 09:50 — Валюта

НБУ уточнил ряд валютных ограничений: что изменится с сегодняшнего дня

Национальный банк оптимизирует несколько валютных ограничений, «чтобы предотвратить непродуктивный отток капитала для защиты международных резервов Украины и сохранения устойчивости валютного рынка».

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Так, с 21 февраля 2024 года заработают изменения по ряду направлений.

1. Уточнены условия покупки валюты бизнесом

На сегодняшний день для расчетов в иностранной валюте бизнес должен сначала использовать имеющуюся у него иностранную валюту, а дальше, при необходимости, покупать ее на валютном рынке Украины. Также предприятиям доступны валютные операции на условиях «своп» по купле-продаже иностранной валюты, если первая часть сделки предусматривает покупку банком у клиента иностранной валюты.

Чтобы соответствующие операции не использовались для обхода действующих валютных ограничений, НБУ уточняет условия покупки валюты предприятиями.

📍 Так, с 21 февраля при покупке валюты бизнесом банки будут учитывать не только средства в иностранной валюте, размещенные на текущих и депозитных счетах клиента, а и информацию о незавершенных валютных операциях клиента с банками на условиях «своп», по которым совершена первая часть операции (по продаже клиентом иностранной валюты банку).

С этой целью на дату покупки иностранной валюты юридическим лицам нужно будет предоставлять банку информацию о проданной им иностранной валюте по первой части валютных операций на условиях «своп» (валюта, срок сделки) по незавершенным сделкам с банками. Она будет предоставляться дополнительно вместе с информацией об имеющихся средствах в иностранной валюте на текущих и депозитных счетах.

2. Уточнены особенности валютного надзора со стороны банков по предельным срокам расчетов по экспортным операциям

В настоящее время действует норма, согласно которой банки могут завершить валютный надзор за соблюдением резидентами предельных сроков расчетов по экспортным операциям после зачисления на текущий счет резидента в банке поступивших от нерезидента за товар денежных средств, если эти средства переводились из-за границы.

Для того чтобы стимулировать возврат в Украину валютной выручки за экспорт товаров, НБУ уточняет особенности осуществления валютного надзора банками.

📍 Начиная с 21 февраля, банки смогут завершить валютный надзор за соответствующими операциями только при условии, что средства от нерезидента поступили в иностранной валюте. Переводы в гривнах не будут основанием для завершения валютного надзора банком.

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