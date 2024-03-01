В феврале чистая продажа валюты НБУ на межбанке сократилась на 40% — Finance.ua

В феврале чистая продажа валюты НБУ на межбанке сократилась на 40% Сегодня 16:15 — Валюта

В феврале чистая продажа валюты НБУ на межбанке сократилась на 40%

В феврале 2023 года чистая продажа валюты Нацбанком составила 1,509 млрд долларов, что на 40% меньше январского объема чистой продажи (2,533 млрд долларов).

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Так, в феврале НБУ купил на межбанке 0,032 млрд долларов, а продал 1,541 млрд долларов.

В январе НБУ купил на межбанке 0,016 млрд долларов, а продал 2,549 млрд долларов.

В декабре 2023 года чистая продажа валюты Нацбанком составила 3,553 млрд долларов, что на 45% больше ноябрьского объема чистой продажи (2,5 млрд долларов) и является рекордным показателем в 2023 году.

В ноябре НБУ купил на межбанке 0,004 млрд долларов, а продал 2,457 млрд долларов, в то время как в октябре НБУ купил на межбанке 0,014 млрд долларов, а продал 3,351 млрд долларов.

График: НБУ

В сентябре чистая продажа НБУ валюты на межбанке составила 2,691 млрд долларов, в августе — 2,364 млрд долларов, в июле — 1,933 млрд долларов, в июне — 1,798 млрд долларов, в мае — 1 928 млн долларов, в апреле — 1 370 млн долларов, в марте — 1 669 млн долларов, в феврале — 2,431 млрд долларов, в январе — 3,082 млрд долларов, в декабре прошлого года — 3 164 млн долларов, в ноябре — 1,569 млрд долларов, в октябре — 2,032 млрд долларов, в сентябре — 2 753 млн долларов.

Сальдо интервенций НБУ по итогам августа было отрицательным и составило 1 330 млн долларов, в июле — 1,195 млрд долларов, в июне — 3 956 млн долларов, в мае — 3 354 млн долларов, в апреле — 2 203 млн долларов, в марте — 1 776 млн долларов, в феврале — 308 млн долларов.

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Українські Новини По материалам:

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