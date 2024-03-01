НБУ ввел в обращение памятную монету «Родительское счастье» — Finance.ua

НБУ ввел в обращение памятную монету «Родительское счастье» Сегодня 14:25

НБУ ввел в обращение памятную монету «Родительское счастье»

Нацбанк 1 марта ввел в обращение новую памятную монету «Родительское счастье».

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«На аверсе монеты размещена композиция: родительские руки, нежно держащие ножки младенца как символ доверия, защиты и любви, объединяющей семью.

На реверсе изображен ребенок, который мирно спит на мягких облачках среди игрушек (выполнен цветной печатью). Над младенцем — погремушка, которая сияет на фоне ночного неба и дарит безмятежные сны, чувство покоя и уюта", — говорится в сообщении.

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Памятная монета «Родительское счастье» изготовлена ​​из нейзильбера и имеет номинал 5 гривен.

Тираж монеты — до 100 тыс. штук (в сувенирной упаковке).

В НБУ объяснили, что с 7 марта 2024 года монеты будут продаваться в интернет-магазине НБУ и в банках-дистрибьюторах (АО АБ «Укргазбанк», АО «АБ «Радабанк», АО «Таскомбанк», АО КБ «ПриватБанк»).

Всего через интернет-магазин НБУ планируют реализовать 25 тысяч памятных монет, из них в первый день продаж — 15 тысяч.

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