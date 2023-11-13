В Нацбанке рассказали, что будут делать с монетами 1 и 2 гривны после войны — Finance.ua

В Нацбанке рассказали, что будут делать с монетами 1 и 2 гривны после войны Сегодня 17:00

В Нацбанке рассказали, что будут делать с монетами 1 и 2 гривны после войны

Национальному банку пришлось отложить решение проблемы неудачного дизайна монет 1 и 2 гривны, но после войны к этому вопросу вернутся.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Алексей Шабан в интервью изданию The Page.

«В 2021 году НБУ откликнулся на жалобы украинцев, мы стали готовиться к изменениям: сформировали рабочую группу, провели фокус-группы, начали обсуждение возможных изменений дизайна одной из этих монет. Из-за полномасштабной войны в феврале прошлого года эту работу поставили на паузу», — сказал он.

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«Но после стабилизации ситуации в стране мы вернемся к ней», — отметил Шабан, комментируя сходство дизайна указанных монет, из-за чего их сложно отличить.

По его словам, обновление дизайна банкнотно-монетного ряда — вообще систематический процесс для всех центральных банков.

«Такие изменения должны проводиться в среднем раз в 7−10 лет, прежде всего для повышения защищенности наличных денег. Добавлю, что, по нашему мнению, будущие изменения дизайна должны проводиться в диалоге с гражданским обществом», — отметил он.

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В то же время, Шабан отметил, что других существенных шагов по изменению дизайна пока не планируется.

В частности, не планируется и выпуск купюр, которые выше номинала на 1000 грн.

По его словам, основная банкнота в обращении — 500 гривен (28% от общего количества банкнот в обращении). Раньше основной была банкнота в 200 гривен.

«Я считаю, что на это повлияло полномасштабное вторжение. В его начале многие люди стремились обналичить свои накопления, поэтому такая относительно большая по номиналу банкнота как 500 грн и стала более востребованной», — сказал Шабан.

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В то же время ситуацию на наличном рынке удалось стабилизировать, наличные стали возвращаться в банки.

«Прежде всего, начали возвращаться банкноты номиналом 200 грн», — сообщил замглавы НБУ.

Поэтому, по словам представителя Нацбанка, пока необходимости в высших номиналах нет.

«Мы пока не видим необходимости рассмотрения возможности появления таких банкнот», — сказал Шабан.

Економічна Правда По материалам:

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