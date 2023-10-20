НБУ вводит в обращение обновленную банкноту 20 гривен — Finance.ua

НБУ вводит в обращение обновленную банкноту 20 гривен Сегодня 12:02 — Личные финансы

НБУ вводит в обращение обновленную банкноту 20 гривен, Фото: НБУ

С 24 октября в обращение вводятся банкноты номиналом 20 гривен с подписью Главы НБУ Андрея Пышного.

Об этом сообщается на сайте Национального банка.

«В рамках планового выпуска для обеспечения наличного обращения банкнотами номиналом 20 гривен на замену изношенных и поврежденных банкнот Национальный банк с 24 октября 2023 выпускает в обращение банкноты номиналом 20 гривен образца 2018 года — с подписью главы Национального банка Украины Андрея Пышного и отражением на них года выпуска», — говорится в сообщении.

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Они будут обращаться вместе с другими банкнотами этого номинала предыдущих лет выпуска и обязательны к приему всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины.

Напомним, что в соответствии с законодательством Украины на банкнотах, вводимых в обращение в рамках планового выпуска, размещается подпись действующего главы Национального банка.

Справка Finance.ua:

по данным НБУ, за девять месяцев 2023 года спрос на наличные деньги несколько снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 гривен (27,9% от общего количества банкнот в обращении), монет номиналом в 10 копеек (28,2% от общего количества монет в обращении).

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