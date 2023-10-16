Яких банкнот гривні та монет найбільше перебуває в готівковому обігу (інфографіка) — Finance.ua

Яких банкнот гривні та монет найбільше перебуває в готівковому обігу (інфографіка) Сьогодні 16:03 — Особисті фінанси

Яких банкнот гривні та монет найбільше перебуває в готівковому обігу (інфографіка)

Сума готівки, що перебувала в обігу в Україні станом на 1 жовтня 2023 року, зросла до 727,9 млрд грн. Це на 11,8 млрд грн, або на 1,6% більше, ніж на 1 січня 2023 року (716,1 млрд грн).

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Зокрема, понад 2,7 млрд банкнот на загальну суму 721,3 млрд грн, а також 14,4 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 6,4 млрд грн.

В Нацбанку зазначають, що за дев’ять місяців 2023 року попит на готівку дещо знизився порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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Водночас динаміка готівки відображає традиційні сезонні тренди і, попри номінальне зростання її обсягів, зберігається повільна, але стійка тенденція до зменшення частки готівки у структурі грошової маси.

На одного жителя України припадає 65 банкнот і 175 платіжних розмінних та обігових монет (на 1 січня 2023 року — 71 та 169 шт. відповідно).

Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень (27,9% від загальної кількості банкнот в обігу), монет номіналом 10 копійок (28,2% від загальної кількості монет в обігу).

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Найменше в готівковому обігу перебуває банкнот номіналами 50 гривень (4,5% від загальної кількості банкнот в обігу) та 10 гривень (3,3%), що поступово замінюється відповідними монетами; серед обігових монет — номіналом 10 гривень (близько 1,3% від загальної кількості монет в обігу).

Як змінилась структура готівки в обігу

Як пише Фінклуб, лише за липень — вересень кількість банкнот 1000 грн в обігу зросла з 185,9 млн шт. до 211,8 млн шт., тобто на 25,9 млн шт., або 25,9 млрд грн — до 211,8 млрд грн. Це 29% усіх готівкових грошей за обсягом. За кількістю банкнот це 7,9% усіх банкнот (+1,1 в.п.).

Українці втратили інтерес до банкнот 500 грн (їх кількість зменшилась з 755,6 млн шт. до 751,4 млн шт.), а також до банкнот 200 грн (кількість скоротилась з 565,3 млн шт. до 526,9 млн шт.).

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Обсяг купюр 100 грн також скоротився — на 5,8 млн шт., до 167 млн шт.

Кількість купюр 20 грн та 50 грн незначно зросла, а купюри 1, 2, 5 та 10 грн НБУ поступово замінює монетами відповідного номіналу.

Наприклад, за квартал НБУ вилучив 4,4 млн банкнот по 1 грн, але збільшив обсяг монет 1 грн на 22,4 млн шт.

Інфографіка: НБУ

Довідка Finance.ua:

Національний банк продовжив термін обміну монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок та банкнот гривні старого зразка (номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску), що вже тривалий час вилучаються з обігу та перестали бути платіжним засобом;

якщо у вас залишилися вищезазначені дрібні монети та старі банкноти, ви можете безкоштовно й без обмежень обміняти їх на монети та банкноти всіх інших номіналів, що перебувають в обігу, до кінця дії воєнного стану в Україні та ще впродовж трьох місяців (90 днів) після його завершення чи скасування;

зробити це можна в підрозділах Національного банку та в низці відділень уповноважених банків (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ).

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