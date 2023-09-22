НБУ дозволив банкам залучати ФОП як агентів з приймання готівки — Finance.ua

НБУ дозволив банкам залучати ФОП як агентів з приймання готівки Вчора 12:23 — Казна та Політика

НБУ дозволив банкам залучати ФОП як агентів з приймання готівки

Національний банк України надав право банкам залучати фізичних осіб-підприємців як комерційних агентів з приймання готівки. Як ідеться у повідомленні регулятора, це передбачено постановою його правління № 117 від 18 вересня, що набирає чинності 22 вересня. Раніше таке право було лише в небанківських фінустанов.

Також НБУ урегулював питання статусу осіб, які можуть залучатися для надання таких послуг. Так, агентом з приймання готівки банку чи платіжної установи не можуть бути особи чи компанії, які отримали право на провадження діяльності з надання фінансових платіжних послуг, обмежених платіжних послуг, послуг поштового переказу та надання банкам послуг з інкасації.

Крім того, з метою забезпечення виходу на ринок доброчесних комерційних агентів Нацбанк уніс зміни до порядку залучення комерційних агентів, зокрема посилив вимоги до таких агентів.

Йдеться про удосконалення механізмів внутрішнього контролю за діяльністю комерційних агентів стосовно зберігання обсягів готівки, проведення її інкасації, а також переліку заходів, які застосовуватимуться до комерційних агентів у разі порушення ними вимог законодавства з питань платіжних послуг та фінансового моніторингу.

Також НБУ зобов’язав надавачів платіжних послуг перевіряти, чи немає у комерційних агентів або їхніх керівників судимості, обмеження чи заборони займатися певною діяльністю, надати відомості про застосування заходів впливу тощо.

Уточнено й порядок розгляду Нацбанком документів для реєстрації комерційних агентів, у тому числі стосовно надання регулятору додаткової інформації, документів, пояснень, потрібних для уточнення відомостей про комерційного агента.

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Зазначимо, що банки, платіжні установи, емітенти електронних грошей або платіжних інструментів можуть залучати для надання фінпослуг комерційних агентів, які на підставі договору діють від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок відповідного надавача платіжних послуг. Залежно від виду послуг це можуть бути як юрособи, так і ФОП. Щоб залучити комерційного агента, надавач послуг повинен повідомити про це НБУ.

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