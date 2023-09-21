Ситуація на валютному ринку ускладнилася: чистий попит на долари зріс у п’ять разів — Finance.ua
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Ситуація на валютному ринку ускладнилася: чистий попит на долари зріс у п’ять разів

Валюта
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Ситуація на валютному ринку ускладнилася: чистий попит на долари зріс у п’ять разів
Ситуація на валютному ринку ускладнилася: чистий попит на долари зріс у п’ять разів
На міжбанківському валютному ринку минулого тижня зріс попит на валюту. НБУ продав рекордний з початку року обсяг доларів.
Про це повідомив член Ради Національного банку України Богдан Данилишин у Facebook.
«Суттєве зростання попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків на тлі скорочення її пропозиції призвело до 5-разового збільшення порівняно із позаминулим тижнем чистого попиту на валюту на міжбанківському ринку», — написав він.
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За його словами, це, у свою чергу, обумовило потребу у збільшенні чистого продажу Національним банком іноземної валюти з метою збалансування ринку до 873 млн доларів (порівняно із 302 млн доларів).
Всього з початку року чистий продаж іноземної валюти НБУ становив майже 18 млрд доларів, додав Данилишин.
Зазначимо, минулого тижня (11−15 вересня) НБУ продав на міжбанку рекордний з початку року обсяг валюти — 873 млн доларів. З початку 2023 року НБУ вже продав на міжбанку 17,8 млрд доларів. Однак ці витрати компенсуються за рахунок міжнародної допомоги.

Довідка Finance.ua:

  • з початком війни в Україні діють жорсткі валютні обмеження та фіксований курс гривні до долара. Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком за курсом, близьким до офіційного — 36,9333 гривень за долар (36,5686 гривень плюс 1%);
  • за словами члена Ради Незалежної асоціації банків України, ексголови Ради НАБУ Олени Коробкової, на курс гривні у 2024 році найбільше впливатиме ситуація у сфері безпеки та оборони, а також обсяги зовнішнього фінансування, які отримає Україна.

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За матеріалами:
Finance.ua
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