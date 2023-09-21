У банківській асоціації розповіли, що впливатиме на курс гривні у 2024 році — Finance.ua

У банківській асоціації розповіли, що впливатиме на курс гривні у 2024 році Вчора 09:00 — Валюта

На курс гривні у 2024 році найбільше впливатиме ситуація у сфері безпеки та оборони, а також обсяги зовнішнього фінансування, які отримає Україна.

Про це написала член Ради Незалежної асоціації банків України, ексголова Ради НАБУ Олена Коробкова, пише lb.ua.

«Що стосується 2024 року, то ми повинні тверезо усвідомлювати, що невизначеність є. Ми всі залежимо від безпекової ситуації, яка не може бути описана економічними формулами. Зараз не тільки Україна, а й міжнародні партнери готують бюджети на наступний рік, і ми сподіваємося, що обсяг фінансування України буде збережено принаймні на рівні 2023 року», — зазначила вона.

Якщо у 2024 році обсяг зовнішнього фінансування збережеться на рівні 2023 року, суттєвих коливань курсу, на думку Коробкової, не буде.

Вона додала, що хоча у проєкті бюджету на 2024 рік передбачено середньорічний курс гривні на рівні 41,4 грн/$, варто пам’ятати, що бюджетні курсові прогнози практично ніколи не справджуються.

Наприклад, на 2023 рік у бюджеті було передбачено середньорічний курс 42,2 грн/$.

«На щастя, ми таких цифр не бачили. Тому на закладений у бюджеті курс як на реалістичний я не орієнтувалася б», — написала Коробкова.

Що стосується 2023 року, то на думку Коробкової у жовтні курс коливатиметься у межах 37,50 — 39,0 грн/$.

У серпні цього року Україна отримала $1,7 млрд допомоги від США, що є найнижчим показником із квітня 2022 року.

«У зв’язку зі спадом рівня міжнародної допомоги НБУ довелося витратити частину золотовалютних резервів. За серпень резерви скоротилися на $1,35 млрд (-3,2%) до $40,4 млрд. Варто наголосити, що в перспективі поточного та наступного місяців навантаження на резерви посилиться», — зазначила Коробкова.

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Це пов’язано з тим, що Україні необхідно погасити валютних боргів на суму, що перевищує $2 млрд.

Такі фактори не сприятимуть зміцненню гривні. Але оскільки обсяг резервів НБУ є доволі суттєвим, то зменшення міжнародної допомоги та необхідність сплати за боргами в найближчій перспективі не матимуть визначального впливу на курс.

Коробкова додала, що у серпні спостерігалося певне збільшення попиту на іноземну валюту, що призвело до зростання її курсу. Це було пов’язано передусім із сезонною активізацією попиту. Зокрема, українські аграрії отримали кошти за зібраний врожай у гривні та конвертували частину цих коштів в іноземну валюту, аби мінімізувати курсові ризики перед весняною посівною.

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Але вплив таких операцій на курс не повинен бути критичним.

Як повідомлялося, з 21 липня 2022 року НБУ зберігає офіційний курс гривні до долара на рівні 36,57 грн/$. На готівковому сегменті ринку курс зараз коливається у межах 37,9−38,5 грн/$.

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