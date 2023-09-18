Нацбанк пом’якшив валютні обмеження — Finance.ua

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Нацбанк пом’якшив валютні обмеження

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Нацбанк пом’якшив валютні обмеження
Нацбанк пом’якшив валютні обмеження
Національний банк України з 16 вересня 2023 року пом’якшив низку валютних обмежень.
Про це повідомляється на сайті НБУ.

Збільшення пропозиції готівкової іноземної валюти

Національний банк послідовно здійснює кроки для збільшення нормативних можливостей фінансових установ з продажу готівкової іноземної валюти з метою нівелювання різниці між готівковим та безготівковим курсом.
Це сприяє підвищенню стійкості валютного ринку та стабілізації курсових очікувань.
З цією метою розширено можливості для банків та небанківських фінансових установ здійснювати операції з продажу готівкової іноземної валюти.
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З 16 вересня під час розрахунку обсягу готівкової іноземної валюти, яку банк чи небанківська фінансова установа має змогу продати на валютному ринку, враховуватимуться залишки коштів готівкової іноземної валюти, яка обліковувалася в касі цих установ станом на 13 квітня 2022 року.
Отже, уповноважені установи здійснюватимуть операції з продажу клієнтам іноземної валюти в готівковій формі в межах суми, яка визначається як сума таких складових:
  • сума залишків готівкової іноземної валюти станом на 13 квітня 2022 року;
  • обсяг перевищення купівлі готівкової іноземної валюти над обсягом її продажу за всіма іноземними валютами, що розраховується, починаючи з 13 квітня 2022 року та протягом наступних операційних/робочих днів;
  • 120% від обсягу купівлі безготівкової іноземної валюти у фізичних осіб за всіма іноземними валютами, що розраховується починаючи з 13 квітня 2022 року та протягом наступних операційних/робочих днів.
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Сума складових розраховується в доларовому еквіваленті, який обчислюється на підставі офіційного курсу гривні до іноземних валют, установленого Національним банком України на дату такого розрахунку.

Розширення переліку медичних послуг, для оплати яких населення може здійснювати транскордонні перекази

Ураховуючи пропозиції громадських організацій та банків, Національний банк розширює перелік медичних послуг, для оплати яких фізичні особи мають змогу переказувати кошти за кордон. До відповідного переліку додано послуги з реабілітації, а також послуги з придбання протезів та їхніх комплектуючих, встановлення, сервісного обслуговування та ремонту протезів.
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Це важливо для відновлення здоров’я людей з інвалідністю, уключаючи учасників бойових дій, які потребують протезування.

Розблокування платежів за зовнішніми боргами, реструктуризованими за погодженням Уряду України

Національний банк дав змогу державним підприємствам та господарським товариствам (100% акцій яких належать державі) переказувати кошти за кордон з метою виконання зобов’язань перед нерезидентом за кредитом чи позикою, що були реструктуризовані на умовах, погоджених Кабінетом Міністрів України.
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Крім того, дозволено здійснювати інші платежі, пов’язані з обслуговуванням таких реструктуризованих зобов’язань.
Такі зміни сприятимуть належному завершенню реструктуризації зовнішньої заборгованості державними установами.

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За матеріалами:
Finance.ua
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