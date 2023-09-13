Що буде з курсом долара — у Зеленського дали прогноз Сьогодні 15:02 — Валюта

Що буде з курсом долара — у Зеленського дали прогноз

За оцінками експертів, середній офіційний курс долара в Україні за підсумками 2024 року становитиме 41,1 грн за долар. Проте зараз є багато факторів, на які не можна впливати і спрогнозувати, як чітко все буде розвиватися на валютному ринку.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів Олег Устенко — радник президента України Володимира Зеленського.

«Якщо говорити про курс, я б погодився з тим, що ми можемо очікувати курс на кінець поточного року десь приблизно на рівні 41−42−43 грн/дол. — в тому діапазоні, про який говорить міністр (фінансів. — Ред.). Але ситуація може різко змінитися, якщо відбудеться деблокування нашого чорноморського коридору. Це означає, що ми зможемо нормально вивозити наше зерно, а це майже 40% наших валютних надходжень. Якщо буде такий шквал валютних надходжень від продажу нашого зерна на світовому ринку, це буде сприяти не просто стійкості гривні, а тренду на зміцнення до рівня, який ми бачили кілька місяців тому», — пояснив Устенко.

Радник президента також зазначив, що багато буде залежати від військових дій і від темпів деокупації територій України.

«Якщо ми швидко будемо деокуповувати наші території, якщо наступного року мир і перемога прийдуть в першому півріччі, то взагалі економічна модель буде змінена. Буде змінено підхід щодо того, скільки валюти буде заходити до країну. Якщо більше інвестицій заходить до країни, то є продавлення курсу в сторону руху до 35. Але треба розуміти і позицію Міністерства фінансів, коли треба складати бюджет. Я так розумію, вони будуть фіксуватися на тих параметрах, які були названі», — резюмував Устенко.

Довідка Finance.ua:

за даними НБУ, фінансові аналітики у вересні 2023 року прогнозують курс гривні протягом наступних 12 місяців на рівні 39,99 грн/долар. У липні вони чекали на курс 40,26 грн/долар;

Міністерство фінансів і представники бізнесу очікують на ослаблення курсу у 2024 році. В уряді передбачають на 2024 рік курс 41,4 грн за долар;



у Dragon Capital очікують офіційний обмінний курс гривні на кінець 2023 року на рівні 36,6−37,5 грн/дол., порівняно з попереднім прогнозом 39 грн/дол., і помірне послаблення до 41 грн/дол. до кінця 2024 року.



ТСН За матеріалами:

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