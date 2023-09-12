Як зміниться курс долара: фінансові аналітики покращили прогноз — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як зміниться курс долара: фінансові аналітики покращили прогноз

Валюта
123
Як зміниться курс долара: фінансові аналітики покращили прогноз
Як зміниться курс долара: фінансові аналітики покращили прогноз
Курсові очікування в Україні почали покращуватись. Фінансові аналітики чекають на долар дешевше за 40 гривень.
Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.
За даними НБУ, фінансові аналітики у вересні 2023 року прогнозують курс гривні протягом наступних 12 місяців на рівні 39,99 грн/долар. У липні вони чекали на курс 40,26 грн/долар.
Читайте також
Населення в серпні чекало на курс 39,52 грн/долар (у липні - 39,75 грн/долар).
Крім того, банкіри у липні прогнозували курс гривні протягом наступних 12 місяців на рівні 40,54 грн/долар.
Як зміниться курс долара: фінансові аналітики покращили прогноз
Нагадаємо, Міністерство фінансів і представники бізнесу очікують на ослаблення курсу гривні в 2024 році. Зокрема, в уряді передбачають на 2024 рік курс 41,4 грн за долар.

Довідка Finance.ua:

  • офіційний прогноз Мінекономіки середньорічного курсу гривні до долара на 2024 рік становить 41,4 грн/долар. Цей бюджетний прогноз не впливає на НБУ, який понад рік тримає офіційний курс на рівні 36,6 грн/долар;
  • керівники компаній у бюджетах на 2024 рік закладають вартість валюти в середньому на рівні 41 грн/долар. Це краще, ніж рік тому: на 2023 рік бізнеси закладали 43 грн/долар.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💵

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.