Як зміниться курс долара: фінансові аналітики покращили прогноз — Finance.ua

Як зміниться курс долара: фінансові аналітики покращили прогноз Сьогодні 15:01 — Валюта

Як зміниться курс долара: фінансові аналітики покращили прогноз

Курсові очікування в Україні почали покращуватись. Фінансові аналітики чекають на долар дешевше за 40 гривень.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

39,99 грн/долар. У липні вони чекали на курс 40,26 грн/долар. За даними НБУ, фінансові аналітики у вересні 2023 року прогнозують курс гривні протягом наступних 12 місяців на рівні. У липні вони чекали на курс 40,26 грн/долар.

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Населення в серпні чекало на курс 39,52 грн/долар (у липні - 39,75 грн/долар).

Крім того, банкіри у липні прогнозували курс гривні протягом наступних 12 місяців на рівні 40,54 грн/долар.

Нагадаємо, Міністерство фінансів і представники бізнесу очікують на ослаблення курсу гривні в 2024 році. Зокрема, в уряді передбачають на 2024 рік курс 41,4 грн за долар.

Довідка Finance.ua:

офіційний прогноз Мінекономіки середньорічного курсу гривні до долара на 2024 рік становить 41,4 грн/долар. Цей бюджетний прогноз не впливає на НБУ, який понад рік тримає офіційний курс на рівні 36,6 грн/долар;

керівники компаній у бюджетах на 2024 рік закладають вартість валюти в середньому на рівні 41 грн/долар. Це краще, ніж рік тому: на 2023 рік бізнеси закладали 43 грн/долар.

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