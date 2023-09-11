Мінфін стурбований укріпленням гривні: названо ймовірний курс на 2024 рік — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мінфін стурбований укріпленням гривні: названо ймовірний курс на 2024 рік

Валюта
260
Мінфін стурбований укріпленням гривні: названо ймовірний курс на 2024 рік
Мінфін стурбований укріпленням гривні: названо ймовірний курс на 2024 рік
Міністерство фінансів і представники бізнесу очікують на ослаблення курсу у 2024 році.
Про це йшлося під час заходу, організованого Європейською бізнес асоціацією «EBA Global Outlook: Нова економіка України».
Так, згідно з озвученими прогнозами, гривня перетне позначку 41 грн за долар.
Зокрема, в уряді передбачають на 2024 рік курс 41,4 грн за долар. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
«Нас турбує зміцнення гривні. У нас немає жодних фундаментальних чинників для цього. Це мінус, про який ми комунікуємо з НБУ та МВФ. Це мінус для експортерів. На наступний рік передбачаємо курс 41,4 грн/$1», — сказав він.
Читайте також
Марченко уточнив, що йдеться про прогноз Мінекономіки та інших уповноважених структур, на які Мінфін орієнтується.
Це приблизно відповідає очікуванням бізнесу. Як зазначають в Європейській бізнес асоціації курс гривні в наступному році сягне 41 грн за долар.

Довідка Finance.ua:

  • нагадаємо, у держбюджеті-2024 планується закласти курс долара на рівні 41,4 гривні. Про це йдеться в інструкції щодо підготовки бюджетних запитів на наступний рік, яку раніше оприлюднило Міністерство фінансів;
  • Мінфін також спрогнозував курс долара на найближчі кілька років. У 2025 році передбачено зростання до 44,5 гривень за долар, а в 2026 році - до 43,0 гривень.

Дізнатись актуальну інформацію про курси валют в Україні

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.