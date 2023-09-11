Мінфін стурбований укріпленням гривні: названо ймовірний курс на 2024 рік — Finance.ua

Мінфін стурбований укріпленням гривні: названо ймовірний курс на 2024 рік Сьогодні 15:01 — Валюта

Мінфін стурбований укріпленням гривні: названо ймовірний курс на 2024 рік

Міністерство фінансів і представники бізнесу очікують на ослаблення курсу у 2024 році.

Про це йшлося під час заходу, організованого Європейською бізнес асоціацією «EBA Global Outlook: Нова економіка України».

Так, згідно з озвученими прогнозами, гривня перетне позначку 41 грн за долар.

Зокрема, в уряді передбачають на 2024 рік курс 41,4 грн за долар. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

«Нас турбує зміцнення гривні. У нас немає жодних фундаментальних чинників для цього. Це мінус, про який ми комунікуємо з НБУ та МВФ. Це мінус для експортерів. На наступний рік передбачаємо курс 41,4 грн/$1», — сказав він.

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Марченко уточнив, що йдеться про прогноз Мінекономіки та інших уповноважених структур, на які Мінфін орієнтується.

Це приблизно відповідає очікуванням бізнесу. Як зазначають в Європейській бізнес асоціації курс гривні в наступному році сягне 41 грн за долар.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, у держбюджеті-2024 планується закласти курс долара на рівні 41,4 гривні. Про це йдеться в інструкції щодо підготовки бюджетних запитів на наступний рік, яку раніше оприлюднило Міністерство фінансів;

Мінфін також спрогнозував курс долара на найближчі кілька років. У 2025 році передбачено зростання до 44,5 гривень за долар, а в 2026 році - до 43,0 гривень.



Економічна Правда За матеріалами:

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