Девальвація відкладається: Dragon Capital оновив прогноз курсу долара до 2024 року — Finance.ua

Девальвація відкладається: Dragon Capital оновив прогноз курсу долара до 2024 року Сьогодні 12:03 — Валюта

Девальвація відкладається: Dragon Capital оновив прогноз курсу долара до 2024 року

Національний банк може пом’якшити валютні обмеження та повернутися до помірної гнучкості курсу гривні до долара США вже у цьому році або на початку 2024. Про це йдеться в оновленому прогнозі компанії Dragon Capital

Як зазначається в прогнозі, українська економіка та валютний ринок продовжують демонструвати стійкість до шоків, пов’язаних із війною. Підрив російськими військами Каховської дамби у червні та вихід росії із зернової угоди в середині липня майже не вплинули на економічні та фінансові показники.

Валютна лібералізація

Як і раніше, експерти Dragon Capital вважають, що високий рівень міжнародних резервів, підтримка міжнародних партнерів, відмова від фінансування дефіциту бюджету Нацбанком та стабілізація курсових очікувань створюють передумови для подальшого пом’якшення валютних обмежень та повернення до помірної гнучкості курсу гривні до долара США вже у цьому році.

НБУ також залишається налаштованим на зміну валютно-курсової політики, проте рухається у цьому напрямку обережніше і повільніше, ніж очікували аналітики, очевидно, зважаючи на високі ризики.

«Ми очікуємо, що зміна валютно-курсової політики може відбутися у четвертому кварталі поточного року, проте не виключаємо, що НБУ зачекає до початку 2024 року.

Ми також дотримуємося думки, що на початкових етапах повернення до довоєнного режиму курсоутворення Нацбанк буде тримати курс під пильним контролем, дозволяючи незначні короткострокові коливання в обидва боки, але слідкуючи, щоб загальна динаміка курсу відповідала фундаментальному стану платіжного балансу", — прогнозують аналітики.

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У Dragon Capital очікують офіційний обмінний курс гривні на кінець 2023 року на рівні 36,6−37,5 грн/дол., порівняно з попереднім прогнозом 39 грн/дол., і помірне послаблення до 41 грн/дол. до кінця 2024 року.

Довідка Finance.ua:

з початком війни НБУ запровадив низку валютних обмежень як для громадян, так і для підприємств. НБУ з липня минулого року тримає офіційний курс гривні до долара на рівні 36,6;

НБУ планує перейти до гнучкого курсу долара, що передбачає контроль і при необхідності коригування ситуації на ринку;



водночас голова НБУ Андрій Пишний заявив, що Національний банк України ухвалить рішення про перехід до більшої гнучкості обмінного курсу лише тоді, коли будуть забезпечені необхідні передумови. Зараз вони ще формуються.



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