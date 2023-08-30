НБУ утримуватиме коливання готівкового курсу до 5% — Finance.ua

НБУ утримуватиме коливання готівкового курсу до 5% Сьогодні 16:00 — Валюта

НБУ утримуватиме коливання готівкового курсу до 5%

Утримання спреду між готівковим і офіційним курсом гривні до долара США менше 5% є стратегічною ціллю НБУ в рамках виконання стратегії розвитку фінансового сектору України.

Про це йдеться у презентації Стратегії.

Національний банк, Міністерство фінансів, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку і Фонд гарантування вкладів фізичних осіб затвердили нову Стратегію розвитку фінансового сектору України.

Стратегія передбачає наступні індикатори її реалізації в короткостроковій перспективі під час спротиву російській агресії:

1. Індекс споживчих цін є на рівні менше 15%.

2. Проведено оцінку стійкості, що включає AQR та стрес-тестування банків.

3. Запроваджено страхування воєнно-політичних ризиків.

4. Зареєстровано проєкт закону щодо впровадження комплексної системи оздоровлення, врегулювання неплатоспроможності та виведення з ринку неспроможних установ (директива ЄС BRRD).

5. Інструменти врегулювання NPL доступні.

6. Утримання спреду між готівковим і офіційним курсом, гривня до долара США, менше 5%.

7. Сформовано дорожню карту відновлення надання фінансових послуг на деокупованих територіях як частину плану деокупації територій України.

8. Ринок віртуальних активів законодавчо врегульовано.

9. Забезпечено фінансову та інституційну спроможність НКЦПФР.

10. Запроваджено законодавче регулювання інвестиційних рахунків.

11. Законодавче регулювання діяльності рейтингових агентств приведено у відповідність до вимог ЄС.

Нагадаємо, для мінімізації множинності обмінних курсів Національний банк України пом’якшив низку валютних обмежень безготівкового продажу валюти громадянам.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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