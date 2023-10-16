Каких банкнот гривны и монет больше всего находится в наличном обращении (инфографика) — Finance.ua

Каких банкнот гривны и монет больше всего находится в наличном обращении (инфографика) Сегодня 16:03 — Личные финансы

Каких банкнот гривны и монет больше всего находится в наличном обращении (инфографика)

Сумма наличных, которые находились в обращении в Украине по состоянию на 1 октября 2023 года, выросла до 727,9 млрд грн. Это на 11,8 млрд грн или на 1,6% больше, чем на 1 января 2023 года (716,1 млрд грн).

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

В частности, более 2,7 млрд банкнот на общую сумму 721,3 млрд грн, а также 14,4 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 6,4 млрд грн.

В Нацбанке отмечают, что за девять месяцев 2023 года спрос на наличные деньги снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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В то же время динамика наличных денег отражает традиционные сезонные тренды и, несмотря на номинальный рост ее объемов, сохраняется медленная, но устойчивая тенденция к уменьшению доли наличных денег в структуре денежной массы.

На одного жителя Украины приходится 65 банкнот и 175 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2023 года — 71 и 169 шт. соответственно).

Больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 гривен (27,9% от общего количества банкнот в обращении), монет номиналом 10 копеек (28,2% от общего количества монет в обращении).

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Меньше всего в наличном обращении находится банкнот номиналами 50 гривен (4,5% от общего количества банкнот в обращении) и 10 гривен (3,3%), что постепенно заменяется соответствующими монетами; среди оборотных монет — номиналом 10 гривен (около 1,3% от общего количества монет в обращении).

Как изменилась структура наличных денег в обращении

Как пишет Финклуб, только за июль-сентябрь количество банкнот 1000 грн в обращении выросло со 185,9 млн шт. до 211,8 млн шт., то есть на 25,9 млн шт., или 25,9 млрд грн — до 211,8 млрд грн. Это 29% всех наличных денег по объему. По количеству банкнот это 7,9% всех банкнот (+1,1 п.п.).

Украинцы потеряли интерес к банкнотам 500 грн (их количество уменьшилось с 755,6 млн шт. до 751,4 млн шт.), а также к банкнотам 200 грн (количество сократилось с 565,3 млн шт. до 526,9 млн шт.).

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Объем купюр 100 грн тоже сократился — на 5,8 млн. шт., до 167 млн шт.

Количество купюр 20 и 50 грн незначительно возросло, а купюры 1, 2, 5 и 10 грн НБУ постепенно заменяет монетами соответствующего номинала.

К примеру, за квартал НБУ изъял 4,4 млн банкнот по 1 грн, но увеличил объем монет 1 грн на 22,4 млн шт.

Инфографика: НБУ

Справка Finance.ua:

Национальный банк продлил срок обмена монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкнот гривны старого образца (номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех годов выпуска), которые уже долгое время изымаются из обращения и перестали быть платежным средством;

если у вас остались вышеупомянутые мелкие монеты и старые банкноты, вы можете бесплатно и без ограничений обменять их на монеты и банкноты всех других номиналов, которые находятся в обращении, до конца действия военного положения в Украине и еще в течение трех месяцев (90 дней) после его завершения или отмены;

сделать это можно в подразделениях Национального банка и ряде отделений уполномоченных банков (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ).

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