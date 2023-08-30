НБУ будет удерживать колебания наличного курса до 5% — Finance.ua
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НБУ будет удерживать колебания наличного курса до 5%

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НБУ будет удерживать колебания наличного курса до 5%
НБУ будет удерживать колебания наличного курса до 5%
Удержание спреда между наличным и официальным курсом гривны к доллару США менее 5% является стратегической целью НБУ в рамках выполнения стратегии развития финансового сектора Украины.
Об этом идет речь в презентации Стратегии.
Национальный банк, Министерство финансов, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Фонд гарантирования вкладов физических лиц утвердили новую Стратегию развития финансового сектора Украины.
Стратегия предполагает следующие индикаторы ее реализации в краткосрочной перспективе при сопротивлении российской агрессии:
1. Индекс потребительских цен находится на уровне менее 15%.
2. Проведена оценка устойчивости, включающая AQR и стресс-тестирование банков.
3. Введено страхование военно-политических рисков.
4. Зарегистрирован проект закона о внедрении комплексной системы оздоровления, урегулировании неплатежеспособности и выводе с рынка несостоятельных учреждений (директива ЕС BRRD).
5. Инструменты управления NPL доступны.
6. Удержание спреда между наличным и официальным курсом, гривна к доллару США, менее 5%.
7. Сформирована дорожная карта восстановления предоставления финансовых услуг на деоккупированных территориях как часть плана деоккупации территорий Украины.
8. Рынок виртуальных активов законодательно урегулирован.
9. Обеспечена финансовая и институциональная способность НКЦБФР.
10. Введено законодательное регулирование инвестиционных счетов.
11. Законодательное регулирование деятельности рейтинговых агентств приведено в соответствие с требованиями ЕС.
Напомним, для минимизации множественности обменных курсов Национальный банк Украины смягчил ряд валютных ограничений безналичной продажи валюты гражданам.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
Фінансовий клуб
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