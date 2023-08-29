НБУ смягчил ограничения на продажу населению безналичной валюты — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ смягчил ограничения на продажу населению безналичной валюты

Личные финансы
167
НБУ смягчил ограничения на продажу населению безналичной валюты
НБУ смягчил ограничения на продажу населению безналичной валюты
Для минимизации множественности обменных курсов Национальный банк Украины смягчил ряд валютных ограничений безналичной продажи валюты гражданам.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«Национальный банк продолжает реализацию обнародованной Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию. Согласно ей действия Национального банка в рамках первого этапа смягчения валютных ограничений будут направлены, в частности, на минимизацию множественности обменных курсов», — говорится в сообщении.

Что изменилось

Так, с 29 августа 2023 года НБУ:
  • разрешил покупать валюту в пределах ежемесячного лимита в размере 50 тысяч грн в эквиваленте в одном банке;
  • увеличивает со 100 тысяч гривен до 200 тысяч гривен в эквиваленте ежемесячный лимит по покупке населением безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит от трех месяцев. В НБУ напомнили, что такой инструмент доступен с 21 июля 2022 года.
При этом, в Нацбанке считают, что указанные изменения будут способствовать переориентации части спроса населения с наличной иностранной валюты на безналичную, ведь операции по продаже безналичной валюты банками более удобны и безопасны. Поэтому это позволит уменьшить разницу между наличным и официальным курсом.
«При необходимости Национальный банк готов применить дополнительные меры по минимизации множественности обменных курсов», — добавили в пресс-службе.

Справка Finance.ua:

  • в начале полномасштабной войны регулятор ввел ряд валютных ограничений. С апреля 2022 года Нацбанк разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту населению, при этом был продлен запрет на продажу безналичной валюты банками клиентам — физическим лицам;
  • 21 июля 2022 года НБУ разрешил банкам продавать гражданам безналичную иностранную валюту при условии вложения этих средств на срочный депозит от трех месяцев;
  • с 21 октября 2022 года Нацбанк разрешил гражданам покупать доллары США по официальному курсу без ограничений по сумме с последующим их размещением на срочный депозит в банке от 6 месяцев, но при продаже купленной валюты по истечении срока депозита также по официальному курсу, который будет на тот момент.
Кстати, следить за актуальным курсом валют можно на Finance.ua. Входите, чтобы всегда быть в курсе!

Узнать курс валют

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.