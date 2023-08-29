НБУ смягчил ограничения на продажу населению безналичной валюты — Finance.ua

НБУ смягчил ограничения на продажу населению безналичной валюты
Для минимизации множественности обменных курсов Национальный банк Украины смягчил ряд валютных ограничений безналичной продажи валюты гражданам.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«Национальный банк продолжает реализацию обнародованной Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию. Согласно ей действия Национального банка в рамках первого этапа смягчения валютных ограничений будут направлены, в частности, на минимизацию множественности обменных курсов», — говорится в сообщении.
Что изменилось
Так, с 29 августа 2023 года НБУ:
- разрешил покупать валюту в пределах ежемесячного лимита в размере 50 тысяч грн в эквиваленте в одном банке;
- увеличивает со 100 тысяч гривен до 200 тысяч гривен в эквиваленте ежемесячный лимит по покупке населением безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит от трех месяцев. В НБУ напомнили, что такой инструмент доступен с 21 июля 2022 года.
При этом, в Нацбанке считают, что указанные изменения будут способствовать переориентации части спроса населения с наличной иностранной валюты на безналичную, ведь операции по продаже безналичной валюты банками более удобны и безопасны. Поэтому это позволит уменьшить разницу между наличным и официальным курсом.
«При необходимости Национальный банк готов применить дополнительные меры по минимизации множественности обменных курсов», — добавили в пресс-службе.
Справка Finance.ua:
- в начале полномасштабной войны регулятор ввел ряд валютных ограничений. С апреля 2022 года Нацбанк разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту населению, при этом был продлен запрет на продажу безналичной валюты банками клиентам — физическим лицам;
- 21 июля 2022 года НБУ разрешил банкам продавать гражданам безналичную иностранную валюту при условии вложения этих средств на срочный депозит от трех месяцев;
- с 21 октября 2022 года Нацбанк разрешил гражданам покупать доллары США по официальному курсу без ограничений по сумме с последующим их размещением на срочный депозит в банке от 6 месяцев, но при продаже купленной валюты по истечении срока депозита также по официальному курсу, который будет на тот момент.
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