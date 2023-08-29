НБУ смягчил ограничения на продажу населению безналичной валюты — Finance.ua

НБУ смягчил ограничения на продажу населению безналичной валюты Сегодня 10:00 — Личные финансы

НБУ смягчил ограничения на продажу населению безналичной валюты

Для минимизации множественности обменных курсов Национальный банк Украины смягчил ряд валютных ограничений безналичной продажи валюты гражданам.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Национальный банк продолжает реализацию обнародованной Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию. Согласно ей действия Национального банка в рамках первого этапа смягчения валютных ограничений будут направлены, в частности, на минимизацию множественности обменных курсов», — говорится в сообщении.

Что изменилось

Так, с 29 августа 2023 года НБУ:

разрешил покупать валюту в пределах ежемесячного лимита в размере 50 тысяч грн в эквиваленте в одном банке;

в размере в эквиваленте в одном банке; увеличивает со 100 тысяч гривен до 200 тысяч гривен в эквиваленте ежемесячный лимит по покупке населением безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит от трех месяцев. В НБУ напомнили, что такой инструмент доступен с 21 июля 2022 года.

При этом, в Нацбанке считают, что указанные изменения будут способствовать переориентации части спроса населения с наличной иностранной валюты на безналичную, ведь операции по продаже безналичной валюты банками более удобны и безопасны. Поэтому это позволит уменьшить разницу между наличным и официальным курсом.

«При необходимости Национальный банк готов применить дополнительные меры по минимизации множественности обменных курсов», — добавили в пресс-службе.

Справка Finance.ua:

в начале полномасштабной войны регулятор ввел ряд валютных ограничений. С апреля 2022 года Нацбанк разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту населению, при этом был продлен запрет на продажу безналичной валюты банками клиентам — физическим лицам;

21 июля 2022 года НБУ разрешил банкам продавать гражданам безналичную иностранную валюту при условии вложения этих средств на срочный депозит от трех месяцев;



с 21 октября 2022 года Нацбанк разрешил гражданам покупать доллары США по официальному курсу без ограничений по сумме с последующим их размещением на срочный депозит в банке от 6 месяцев, но при продаже купленной валюты по истечении срока депозита также по официальному курсу, который будет на тот момент.



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