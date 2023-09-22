НБУ разрешил банкам привлекать ФЛП в качестве агентов по приему наличных денег — Finance.ua
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НБУ разрешил банкам привлекать ФЛП в качестве агентов по приему наличных денег

Казна и Политика
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НБУ разрешил банкам привлекать ФЛП в качестве агентов по приему наличных денег
НБУ разрешил банкам привлекать ФЛП в качестве агентов по приему наличных денег
Национальный банк Украины предоставил право банкам привлекать физических лиц-предпринимателей как коммерческих агентов по приему наличных денег. Как говорится в сообщении регулятора, это предусмотрено постановлением его правления № 117 от 18 сентября, которое вступает в силу 22 сентября. Ранее такое право было только у небанковских финучреждений.
Также НБУ урегулировал вопрос о статусе лиц, которые могут привлекаться для предоставления таких услуг. Так, агентом по приему наличных банка или платежного учреждения не могут быть лица или компании, получившие право на ведение деятельности по предоставлению финансовых платежных услуг, ограниченных платежных услуг, услуг почтового перевода и предоставления банкам услуг по инкассации.

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Кроме того, с целью обеспечения выхода на рынок добропорядочных коммерческих агентов Нацбанк внес изменения в порядок привлечения коммерческих агентов, в частности, ужесточил требования к таким агентам.
Речь идет об усовершенствовании механизмов внутреннего контроля за деятельностью коммерческих агентов относительно хранения объемов наличных денег, проведения ее инкассации, а также перечня мер, применяемых к коммерческим агентам в случае нарушения ими требований законодательства по вопросам платежных услуг и финансового мониторинга.
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Также НБУ обязал поставщиков платежных услуг проверять, нет ли у коммерческих агентов или их руководителей судимости, ограничения или запрета заниматься определенной деятельностью, предоставить сведения о применении мер воздействия и т. п.
Уточнен и порядок рассмотрения Нацбанком документов для регистрации коммерческих агентов, в том числе о предоставлении регулятору дополнительной информации, документов, объяснений, необходимых для уточнения сведений о коммерческом агенте.
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Отметим, что банки, платежные учреждения, эмитенты электронных денег или платежных инструментов могут привлекать для предоставления финуслуг коммерческих агентов, которые на основании договора действуют от имени, в интересах, под контролем и за счет соответствующего поставщика платежных услуг. В зависимости от вида услуг это могут быть как юрлица, так и ФЛП. Чтобы привлечь коммерческого агента, поставщик услуг должен уведомить об этом НБУ.
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