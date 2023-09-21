Ситуация на валютном рынке усложнилась: чистый спрос на доллары вырос в пять раз — Finance.ua

Ситуация на валютном рынке усложнилась: чистый спрос на доллары вырос в пять раз Сегодня 12:02 — Валюта

Ситуация на валютном рынке усложнилась: чистый спрос на доллары вырос в пять раз

На межбанковском валютном рынке на прошлой неделе вырос спрос на валюту. НБУ продал рекордный с начала года объем долларов.

Об этом сообщил член Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в Facebook.

«Существенный рост спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков на фоне сокращения ее предложения привел к 5-кратному увеличению по сравнению с позапрошлой неделей чистого спроса на валюту на межбанковском рынке», — написал он.

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По его словам, это, в свою очередь, обусловило потребность в увеличении чистой продажи Национальным банком иностранной валюты с целью сбалансирования рынка до 873 млн долларов (по сравнению с 302 млн долларов).

Всего с начала года чистая продажа иностранной валюты НБУ составила почти 18 млрд долларов, добавил Данилишин.

Отметим, на прошлой неделе (11−15 сентября) НБУ продал на межбанке рекордный с начала года объем валюты — 873 млн долларов. С начала 2023 года НБУ уже продал на межбанке 17,8 млрд долларов. Однако эти расходы компенсируются за счет международной помощи.

Справка Finance.ua:

с началом войны в Украине действуют жесткие валютные ограничения и фиксированный курс гривны по отношению к доллару. Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком по курсу, близкому к официальному — 36,9333 гривны за доллар (36,5686 гривны плюс 1%);

по словам члена Совета Независимой ассоциации банков Украины, экс-председателя Совета НАБУ Елены Коробковой, на курс гривны в 2024 году будет больше влиять ситуация в сфере безопасности и обороны, а также объемы внешнего финансирования, которые получит Украина.

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