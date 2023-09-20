Как и сколько украинцы могут купить валюты в банках — Finance.ua

Как и сколько украинцы могут купить валюты в банках Сегодня 08:00 — Валюта

Как и сколько украинцы могут купить валюты в банках

Украинцы могут покупать иностранную валюту несколькими способами. К примеру, они могут обменять гривны на доллары в обменных пунктах, на черном рынке или обратиться в отделение банковского учреждения. Что касается курса, то, как правило, в банках он наиболее выгодный, поэтому количество валюты там может быть ограничено.

Покупка валюты в кассах банка

Обмен валют в кассах банковских учреждений производится в порядке живой очереди и только при наличии необходимой валюты в кассе отделения банка. Однако, поскольку в таких финучреждениях курс валют более выгодный, чем в обменниках, там могут наблюдаться проблемы с фактическим наличием валюты.

Поэтому, прежде чем покупать доллары или другую валюту, можно позвонить на горячую линию банка и узнать, есть ли она в наличии.

Украинцы, которые хотят купить валюту в эквиваленте до 400 000 гривен, смогут сделать это быстро и без предоставления определенных документов, однако если валютообмен превышает 400 000 гривен в эквиваленте, клиенту нужно будет предоставить документы, подтверждающие личность — паспорт гражданина Украины и РНОКПП.

Обычно в банках редко встречается другая иностранная валюта, кроме доллара и евро, поэтому среди условий покупки валюты можно увидеть:

минимальный номинал иностранной валюты для валютообмена — 1 доллар, 5 евро;

бронь наличных денег для обмена валюты недоступна;

валютообмен производится одной суммой без дробления на несколько операций.

Как купить доллары через «Приват24»

После того как НБУ изменил правила продажи безналичной валюты, банковские учреждения ввели услугу покупки иностранной валюты онлайн. К примеру, украинцы могут купить доллары в ПриватБанке только с помощью мобильного приложения.

Для этого нужно выполнить несколько простых шагов:

зайти в мобильное приложение; нажать на курс валют (находится в верхней части главной страницы); выбрать валюту; ввести необходимую сумму; нажать кнопку «Купить»; в новом окне выбрать банковскую карту, с которой будут сняты гривны, и банковскую карту, на которую будет зачислена иностранная валюта.

Если у клиентов банка нет валютной карты, то ее можно оформить в «Приват24», и эта процедура занимает всего несколько секунд.

iTechua По материалам:

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