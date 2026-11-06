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Снова дорожает! Актуальный курс доллара и евро в обменниках! Смотрите свежий прогноз банкира (видео)

Валюта
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Актуальный курс доллара и евро
Актуальный курс доллара и евро
Доллару прогнозируют резкий рост. Почему курсы продажи доллара в обменниках временно оторвались от межбанка и стоит ли сейчас поддаваться панике и покупать валюту на ажиотаже? Как будет меняться курс на этой неделе, в видео на YouTube-канале Finance.ua рассказал банкир Глобус Банка Тарас Лесовой.
Люди все спокойнее реагируют на курсовые изменения и покупают валюту в большинстве случаев, когда она им действительно нужна, а не из страха, утверждает Лесовой.
По его словам, любой краткосрочный рост курса не является сигналом немедленно бежать за долларами. К тому же у Национального банка достаточно ресурсов, чтобы не допускать чрезмерных колебаний. А громкие заявления о том, что доллар вот-вот резко подорожает, далеко не всегда имеют реальное экономическое обоснование.

Чего ждать от Национального банка и межбанковского рынка

По словам банкира, ожидается, что Национальный банк и дальше будет удерживать курс вблизи нынешних уровней. Причина проста: если позволить гривне чрезмерно ослабнуть, это лишь усугубит ценовое давление. Прежде всего из-за более дорогого импорта, горючего и оборудования.
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Существенных изменений на межбанковском рынке тоже вряд ли стоит ожидать. По предварительным оценкам, спрос на валюту может на 20−25% превышать предложение.
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Поэтому Национальный банк будет и дальше выравнивать спрос и предложение с помощью валютных интервенций. Если соотношение будет оставаться таким, как сейчас, объем этих операций может составить примерно 1−1,5 млрд долларов в неделю.

Почему курсы доллара в обменниках оторвались от межбанка

В последнее время на наличном рынке появилось расхождение с межбанковским. Причина заключается во временном сокращении предложения физического наличного доллара. Из-за этого больше всего пострадали курсы продажи валюты в обменниках.
Однако этот дисбаланс вряд ли будет продолжительным, прогнозирует Лесовой. Ожидается, что уже в ближайшие дни банки пополнят запасы наличной валюты. Давление на наличный сегмент постепенно снизится, а разница между наличным и межбанковским курсами будет сокращаться.

Что происходит на мировых рынках

На мировых площадках обновляются цены на драгоценные металлы и криптовалюты.
Мировая цена золота достигла 4112 долларов за унцию. За сутки металл подорожал на 182 доллара или 4,6%. По данным Reuters, причиной стало ослабление доллара после промежуточных выборов в США.
На этом фоне индекс доллара упал на 0,43% до 101,43 пункта. Это самый низкий уровень за месяц, утверждают аналитики.
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Серебро также подорожало примерно до 52,59 доллара за унцию. За сутки его цена выросла на 0,94%.
Нефть дешевеет. Стоимость нефти марки West Texas Intermediate составляет 87,93 доллара за баррель, а Brent — 94,51 доллара.

Каким будет курс доллара и евро в Украине на следующей неделе

В течение следующей недели валютный рынок Украины, вероятнее всего, будет жить по уже знакомому сценарию. Курс будет меняться умеренно, а спрос на валюту остается достаточно высоким.
По словам Тараса Лесового, доллар ожидается в пределах 45−45,7 грн., а евро 50−52 грн. Такие же курсовые коридоры прогнозируют и для межбанковского, и для наличного рынков.
В то же время есть основания полагать, что общее психологическое напряжение вокруг курса будет постепенно спадать.
Разница между межбанковским и наличным курсами в среднем составит 10−15 копеек. То есть она будет незначительной.
Смотрите видео на нашем YouTube-канале, чтобы узнать больше о ситуации на валютном рынке, прогнозах курса доллара и евро и факторах, которые будут влиять на гривну в ближайшее время:
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ВалютаВалютный рынокКурс доллараКурс евро
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