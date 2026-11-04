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Когда доллар будет стоить 50 гривен: прогноз инвестиционного банкира

Валюта
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Доллар может вырасти до 50 гривен
Доллар может вырасти до 50 гривен
Инвестиционный банкир Сергей Фурса оценил перспективы гривны и рассказал, следует ли украинцам готовиться к росту курса доллара до 50 гривен. По его прогнозу, в ближайшее время такого уровня не будет, однако он может стать реальностью в конце 2027 или в середине 2028 года.
Об этом сообщает 24 канал.

Когда доллар будет стоить 50 гривен

По словам Фурсы, каждый год гривна постепенно девальвирует примерно на 5−10%. Такая динамика нормальная, а во время полномасштабной войны Национальный банк Украины позволяет курсу меняться именно в этих пределах.
Поэтому в ближайшее время резкого роста доллара ждать не стоит. В то же время, отметки 50 гривен американская валюта, скорее всего, достигнет в конце 2027 года или примерно в середине 2028-го.

Что сдерживает девальвацию гривны

«Залогом относительной, а на самом деле стабильной ситуации на валютном рынке выступают поступления западной помощи. Поэтому критически важно не потерять эту помощь. И здесь ключевое обращение — к президенту и депутатам относительно принятия реформ. Если они будут голосовать за необходимые законы, деньги продолжат поступать в Украину, Нацбанк будет пополнять резервы и получит возможность сдерживать девальвацию гривны», — пояснил эксперт.
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Если депутаты поддержат необходимые законодательные изменения, Украина останется в базовом сценарии. У Нацбанка будет достаточно резервов, поэтому резких колебаний валютного курса не ожидается.
Фурса подчеркнул, что во время полномасштабной войны рыночного курса гривны фактически не существует. Поэтому нет принципиальной разницы, будет ли доллар стоить 50, 100 или 150 гривен: все зависит от решений Национального банка и его возможностей поддерживать валютный рынок.

Почему вырос спрос на доллар среди населения

Банкир отметил, что последняя смена курса на несколько процентов не является скачком, а относится к обычным рыночным колебаниям.
«То, что мы наблюдали в последнее время, когда курс изменился на несколько процентов, — это не скачок, а обычное движение. В этом нет ничего особенного. Это украинский рефлекс — нервничать, когда гривна меняется на несколько процентов. Мы увидели, например, что впервые за несколько лет появилась существенная разница между черным, уличным курсом и межбанковским рынком», — отмечает Фурса и добавляет, что причин для паники нет, пока у Нацбанка достаточно резервов и он контролирует ситуацию.
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Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в начале ноября спрос на иностранную валюту вырос из-за увеличения бюджетных расходов, в частности на оборону и безопасность, в то время как ее предложение оставалось ограниченным. «Ситуация на валютном рынке остается под контролем. Динамика официального курса гривны определяется изменениями в балансе между спросом и предложением иностранной валюты на рынке, как и предусмотрено режимом управляемой гибкости курса», — отметили в Национальном банке.
По материалам:
Телеканал 24
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