Нацбанк объяснил причины колебаний курса доллара

В начале ноября спрос на иностранную валюту вырос из-за увеличения бюджетных расходов, в том числе на оборону и безопасность, тогда как ее предложение оставалось ограниченным.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

«НБУ готов и дальше поддерживать устойчивость валютного рынка», — сказано в сообщении.

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Что повлияло на ситуацию на валютном рынке

В первые дни ноября спрос на валюту был повышен на фоне существенного наращивания бюджетных расходов, в частности, на сектор обороны и безопасности.

Кроме того, увеличился спрос на иностранную валюту со стороны физических лиц, который традиционно происходит в начале месяца, в том числе на фоне обновления ежемесячных лимитов на покупку валюты.

В то же время, предложение иностранной валюты ограничивали большие объемы возмещения НДС в конце октября, а также российские обстрелы, которые привели к меньшему сезонному росту экспорта и, как следствие, более низким продажам валюты со стороны аграрного и металлургического секторов. Предложение валюты частично поддерживали ситуативные продажи отдельных компаний, однако они не были системными. В периоды уменьшения таких продаж гривна слабела к доллару США.

«Ситуация на валютном рынке остается под контролем. Динамика официального курса гривны определяется изменениями в балансе между спросом и предложением иностранной валюты на рынке, как и предусмотрено режимом управляемой гибкости курса», — подчеркнули в Нацбанке.

Меры по стабилизации наличного валютного рынка

Национальный банк отмечает, что внимательно следит за ситуацией и готов при необходимости прилагать дополнительные усилия для обеспечения устойчивости валютного рынка.

В частности, НБУ отреагировал на расширение разницы между официальным курсом гривны и курсом продажи иностранной валюты со стороны финансовых учреждений, что способствовало ее сужению.

Во-первых, НБУ провел активные консультации с рынком по поводу причин такой динамики. Во-вторых, решил превентивно провести 3 ноября сделки по обмену безналичной валюты банков на наличную валюту для подкрепления их касс.

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Соответствующие операции подтвердили, что проблем с наличием наличной иностранной валюты в финансовой системе нет. Объявленное в рамках соответствующих операций предложение доллара США (100 млн долл. США) значительно превысило фактический спрос со стороны банков (14 млн долл. США), предложение евро (100 млн евро) — вообще не имело спроса. НБУ удовлетворил заявки банков в полном объеме, так что экономических причин для увеличения разницы между официальным курсом и курсом продаж иностранной валюты финансовыми учреждениями нет.

НБУ повторит сделки по обмену валюты 4 ноября

Несмотря на отсутствие системных проблем с физическим наличием наличной иностранной валюты у банков, НБУ планирует осуществить повторно подобные операции 4 ноября. Это превентивное решение поддержит при необходимости наличную валютную ликвидность финансовой системы на должном уровне для удовлетворения потребностей украинцев.