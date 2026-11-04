Нацбанк объяснил причины колебаний курса доллара

В начале ноября спрос на иностранную валюту вырос из-за увеличения бюджетных расходов, в том числе на оборону и безопасность, тогда как ее предложение оставалось ограниченным.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.
«НБУ готов и дальше поддерживать устойчивость валютного рынка», — сказано в сообщении.
Что повлияло на ситуацию на валютном рынке
В первые дни ноября спрос на валюту был повышен на фоне существенного наращивания бюджетных расходов, в частности, на сектор обороны и безопасности.
Кроме того, увеличился спрос на иностранную валюту со стороны физических лиц, который традиционно происходит в начале месяца, в том числе на фоне обновления ежемесячных лимитов на покупку валюты.
В то же время, предложение иностранной валюты ограничивали большие объемы возмещения НДС в конце октября, а также российские обстрелы, которые привели к меньшему сезонному росту экспорта и, как следствие, более низким продажам валюты со стороны аграрного и металлургического секторов. Предложение валюты частично поддерживали ситуативные продажи отдельных компаний, однако они не были системными. В периоды уменьшения таких продаж гривна слабела к доллару США.
«Ситуация на валютном рынке остается под контролем. Динамика официального курса гривны определяется изменениями в балансе между спросом и предложением иностранной валюты на рынке, как и предусмотрено режимом управляемой гибкости курса», — подчеркнули в Нацбанке.
Меры по стабилизации наличного валютного рынка
Национальный банк отмечает, что внимательно следит за ситуацией и готов при необходимости прилагать дополнительные усилия для обеспечения устойчивости валютного рынка.
В частности, НБУ отреагировал на расширение разницы между официальным курсом гривны и курсом продажи иностранной валюты со стороны финансовых учреждений, что способствовало ее сужению.
Во-первых, НБУ провел активные консультации с рынком по поводу причин такой динамики. Во-вторых, решил превентивно провести 3 ноября сделки по обмену безналичной валюты банков на наличную валюту для подкрепления их касс.
Соответствующие операции подтвердили, что проблем с наличием наличной иностранной валюты в финансовой системе нет. Объявленное в рамках соответствующих операций предложение доллара США (100 млн долл. США) значительно превысило фактический спрос со стороны банков (14 млн долл. США), предложение евро (100 млн евро) — вообще не имело спроса. НБУ удовлетворил заявки банков в полном объеме, так что экономических причин для увеличения разницы между официальным курсом и курсом продаж иностранной валюты финансовыми учреждениями нет.
НБУ повторит сделки по обмену валюты 4 ноября
Несмотря на отсутствие системных проблем с физическим наличием наличной иностранной валюты у банков, НБУ планирует осуществить повторно подобные операции 4 ноября. Это превентивное решение поддержит при необходимости наличную валютную ликвидность финансовой системы на должном уровне для удовлетворения потребностей украинцев.
Сохранение устойчивости валютного рынка остается неизменной задачей НБУ. Объем международных резервов достаточен для его выполнения — по состоянию на 1 октября 2026 года он составил 47,1 млрд долл. США и увеличился на конец октября. Для сравнения, в начале полномасштабного вторжения международные резервы составили менее 30 млрд долл. США.