В банковской ассоциации рассказали, что будет влиять на курс гривны в 2024 году — Finance.ua

В банковской ассоциации рассказали, что будет влиять на курс гривны в 2024 году Сегодня 09:00 — Валюта

На курс гривны в 2024 году будет больше всего влиять ситуация в сфере безопасности и обороны, а также объемы внешнего финансирования, которые получит Украина.

Об этом написала член Совета Независимой ассоциации банков Украины, экс-председатель Совета НАБУ Елена Коробкова, пишет lb.ua.

«Что касается 2024 года, то мы должны трезво осознавать, что неопределенность есть. Мы все зависим от ситуации, которая не может быть описана экономическими формулами. Сейчас не только Украина, но и международные партнеры готовят бюджеты на следующий год, и мы надеемся, что объем финансирования Украины будет сохранен по крайней мере на уровне 2023 года», — отметила она.

Если в 2024 году объем внешнего финансирования сохранится на уровне 2023, существенных колебаний курса, по мнению Коробковой, не будет.

Она добавила, что хотя в проекте бюджета на 2024 год предусмотрен среднегодовой курс гривны на уровне 41,4 грн/$, следует помнить, что бюджетные курсовые прогнозы практически никогда не сбываются.

К примеру, на 2023 год в бюджете был предусмотрен среднегодовой курс 42,2 грн/$.

«К счастью, мы таких цифр не видели. Поэтому на заложенный в бюджете курс как на реалистичный я бы не ориентировалась», — написала Коробкова.

Что касается 2023 года, то, по мнению Коробковой, в октябре курс будет колебаться в пределах 37,50 — 39,0 грн/$.

В августе этого года Украина получила $1,7 млрд помощи от США, что является самым низким показателем с апреля 2022 года.

«В связи со спадом уровня международной помощи НБУ пришлось потратить часть золотовалютных резервов. За август резервы сократились на $1,35 млрд (-3,2%) до $40,4 млрд. Следует отметить, что в перспективе текущего и следующего месяцев нагрузки на резервы усилится», — отметила Коробкова.

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Это связано с тем, что Украине необходимо погасить валютные долги на сумму, превышающую $2 млрд.

Такие факторы не будут способствовать укреплению гривны. Но поскольку объем резервов НБУ достаточно существенный, то уменьшение международной помощи и необходимость уплаты по долгам в ближайшей перспективе не будут оказывать определяющего влияния на курс.

Коробкова добавила, что в августе наблюдалось определенное увеличение спроса на иностранную валюту, что привело к росту ее курса. Это связано прежде всего с сезонной активизацией спроса. В частности, украинские аграрии получили средства за собранный урожай в гривне и конвертировали часть этих средств в иностранную валюту, чтобы минимизировать курсовые риски перед весенней посевной.

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Но влияние таких операций на курс не должно быть критическим.

Как сообщалось, с 21 июля 2022 года НБУ сохраняет официальный курс гривны к доллару на уровне 36,57 грн/$. На наличном сегменте рынка курс сейчас колеблется в пределах 37,9−38,5 грн/$.

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