Нацбанк смягчил валютные ограничения — Finance.ua

Нацбанк смягчил валютные ограничения Сегодня 11:01 — Валюта

Нацбанк смягчил валютные ограничения

Национальный банк Украины с 16 сентября 2023 года смягчил ряд валютных ограничений.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Увеличение предложения наличной иностранной валюты

Национальный банк последовательно предпринимает шаги по увеличению нормативных возможностей финансовых учреждений по продаже наличной иностранной валюты с целью нивелирования разницы между наличным и безналичным курсом.

Это способствует повышению устойчивости валютного рынка и стабилизации курсовых ожиданий.

С этой целью расширены возможности для банков и небанковских финансовых учреждений проводить операции по продаже наличной иностранной валюты.

С 16 сентября при расчете объема наличной иностранной валюты, которую банк или небанковское финансовое учреждение может продать на валютном рынке, будут учитываться остатки средств наличной иностранной валюты, которая учитывалась в кассе этих учреждений по состоянию на 13 апреля 2022 года.

Следовательно, уполномоченные учреждения будут проводить операции по продаже клиентам иностранной валюты в наличной форме в пределах суммы, определяемой как сумма следующих составляющих:

сумма остатков наличной иностранной валюты на 13 апреля 2022 года;

объем превышения покупки наличной иностранной валюты над объемом ее продаж по всем иностранным валютам, который рассчитывается, начиная с 13 апреля 2022 года и в течение последующих операционных/рабочих дней;

120% от объема покупки безналичной иностранной валюты у физических лиц по всем иностранным валютам, рассчитываемой начиная с 13 апреля 2022 года и в течение последующих операционных/рабочих дней.

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Сумма составляющих рассчитывается в долларовом эквиваленте, исчисляемом на основании официального курса гривны к иностранным валютам, установленного Национальным банком Украины на дату такого расчета.

Расширение перечня медицинских услуг, для оплаты которых население может осуществлять трансграничные переводы

Учитывая предложения общественных организаций и банков, Национальный банк расширяет перечень медицинских услуг, для оплаты которых физические лица могут переводить средства за рубеж. В соответствующий список добавлены услуги по реабилитации, а также услуги по приобретению протезов и их комплектующих, установке, сервисному обслуживанию и ремонту протезов.

Это важно для восстановления здоровья людей с инвалидностью, включая участников боевых действий, нуждающихся в протезировании.

Разблокирование платежей по внешним долгам, реструктуризированным по согласованию Правительства Украины

Национальный банк дал возможность государственным предприятиям и хозяйственным обществам (100% акций которых принадлежат государству) переводить средства за рубеж с целью выполнения обязательств перед нерезидентом по кредиту или займу, которые были реструктуризированы на условиях, согласованных Кабинетом Министров Украины.

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Кроме того, разрешено производить другие платежи, связанные с обслуживанием таких реструктуризированных обязательств.

Такие изменения будут способствовать должному завершению реструктуризации внешней задолженности государственными учреждениями.

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