Что будет с курсом доллара — у Зеленского дали прогноз Сегодня 15:02 — Валюта

Что будет с курсом доллара — у Зеленского дали прогноз

По оценкам экспертов, средний официальный курс доллара в Украине по итогам 2024 составит 41,1 грн за доллар. Однако сейчас много факторов, на которые нельзя влиять и спрогнозировать, как четко все будет развиваться на валютном рынке.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал Олег Устенко — советник президента Украины Владимира Зеленского.

«Если говорить о курсе, я бы согласился с тем, что мы можем ожидать курс на конец текущего года примерно на уровне 41−42−43 грн/долл. — в том диапазоне, о котором говорит министр (финансов. — Ред.). Но ситуация может резко измениться, если произойдет деблокирование нашего черноморского коридора — это значит, что мы сможем нормально вывозить наше зерно, а это почти 40% наших валютных поступлений. способствовать не просто устойчивости гривны, а тренду на укрепление до уровня, который мы видели несколько месяцев назад», — пояснил Устенко.

Советник президента также отметил, что многое будет зависеть от военных действий и от темпов деоккупации территорий Украины.

«Если мы скоро будем деоккупировать наши территории, если в следующем году мир и победа придут в первом полугодии, то вообще экономическая модель будет изменена. Будет изменен подход к тому, сколько валюты будет заходить в страну. Если больше инвестиций заходит в страну, то есть продавление курса в сторону движения до 35. Но надо понимать и позицию Министерства финансов, когда нужно составлять бюджет. Я так понимаю, они будут фиксироваться на тех параметрах, которые были названы», — резюмировал Устенко.

Справка Finance.ua:

По данным НБУ, финансовые аналитики в сентябре 2023 года прогнозируют курс гривны в течение следующих 12 месяцев на уровне 39,99 грн/доллар. В июле они ожидали курс 40,26 грн/доллар;

Министерство финансов и представители бизнеса ожидают ослабления курса в 2024 году. В правительстве предполагается на 2024 год курс 41,4 грн за доллар;



в Dragon Capital ожидают официальный обменный курс гривны на конец 2023 года на уровне 36,6−37,5 грн/долл. по сравнению с предыдущим прогнозом 39 грн/долл. и умеренное ослабление до 41 грн/долл. к концу 2024 года.



ТСН По материалам:

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